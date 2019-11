Em final interrompida por chuva, Del Valle bate o Colón e conquista a Copa Sul-Americana

O Independiente Del Valle é o campeão da Copa Sul-Americana 2019. Em jogo que chegou a ser interrompido por forte chuva no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai, a equipe equatoriana mostrou superioridade técnica, construiu boa vantagem no primeiro tempo e venceu o Colón por 3 a 1 na noite deste sábado. León, Sánchez e Dájome marcaram os gols do Del Valle, e Olivera descontou.





Assim que o brasileiro Raphael Claus deu o apito inicial, começou o toró. A chuva torrencial em Assunção deu o tom da primeira etapa e com o passar do tempo tornou o jogo mais difícil de fazer a bola rolar. O Del Valle, que vinha trabalhando mais a posse de bola, conseguiu sair com um gol na bola aérea já com o campo completamente encharcado.





Após a hora passada com o jogo interrompido, o time equatoriano conseguiu manter o ritmo. Tanto que aumentou o placar com um belo contra-ataque puxado por Jhon Sánchez. Dali até o fim da primeira etapa, o Colón não apresentou maiores perigos e os times foram para o intervalo com a vantagem do Del Valle.





A equipe argentina foi para cima, trocando os dois laterais por dois jogadores ofensivos. Chegou a ter um pênalti, mas Luis "Pulga" Rodríguez parou em boa defesa de Pinos. Aos 43 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio, o zagueiro Olivera conseguiu mandar para a rede e diminui. O Colón partia para fazer pressão, mas não conseguiu efetividade e ainda deu muitos espaços.





Num destes espaços, o Del Valle confirmou o título com gol aos 50 minutos. Cabeza foi lançado em posição legal, viu o goleiro Burián sair desesperado da área e não foi fominha. Ele rolou para Dájome, com o gol vazio, fazer o terceiro e levar a torcida, minoria, no estádio, ao delírio.





O título da Copa Sul-Americana dá vaga para a Libertadores do ano que vem, mas também pode servir para classificar o Del Valle para um Mundial. Isso porque a Conmebol já demonstrou que deseja dar vagas para a primeira edição com 16 clubes, em 2021, para os campeões do continente em 2019 e 2020. Algo ainda não confirmado, mas há essa possibilidade real para o time equatoriano.





ADVERSÁRIOS ATÉ O TÍTULO





Unión Santa Fé (primeira fase)





Universidad Católica (segunda fase)





Caracas (oitavas de final)





Independiente (quartas de final)





Corinthians (semifinal)





Colón (final)





Globo Esporte