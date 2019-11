Emirates e ATP renovam parceria de sucesso

A Emirates e a ATP anunciaram hoje a renovação de sua parceria de sucesso, com a premiada companhia aérea classificada como Premier Partner e companhia aérea oficial da ATP Tour por mais cinco anos (até 2025).





A Emirates se tornou parceira da ATP em 2013 na categoria Platinum Partner e a renovação reforça o seu compromisso com o esporte.





Como companhia aérea oficial e Premier Partner, a Emirates continuará com direitos de exposição e marketing global colocando sua marca na rede da quadra em 60 torneios em todo o mundo. Em 2018, os torneios da ATP promoveram a exposição da marca Emirates para um público específico que ultrapassou 1 bilhão de pessoas, enquanto a plataforma mundial da ATP também fornece à Emirates uma excelente oportunidade para mostrar seu serviço incomparável.





“Esta é uma parceria de sucesso e um ótimo negócio para a nossa marca. Como a nossa companhia aérea global atende a 158 destinos em 85 países, e os torneios da ATP são realizados em 30 destinos atendidos por nós, e considerando também a crescente popularidade dos torneios, esta ainda é uma plataforma forte de conexão com os nossos clientes, daí a decisão de continuar um Premier Partner e a companhia aérea oficial da ATP Tour”, disse Boutros Boutros, vice-presidente sênior da divisão de comunicação corporativa, marketing e marca da Emirates.





“Estamos muito satisfeitos com a decisão da Emirates de renovar a parceria, pois a popularidade dos torneios da ATP continua aumentando e o tênis se consolida como um esporte mundial”, disse Chris Kermode, presidente da ATP. “A ATP Tour espera melhorar ainda mais a parceria excepcional que foi construída, e essa renovação reforça os benefícios que a plataforma global da ATP Tour oferece a uma marca tão conceituada e consolidada no mundo do marketing esportivo.”