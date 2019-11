Essa semana na La Liga

O que rolou na LaLiga na semana passada? Aqui estão as dez principais notícias, incluindo todo o drama do derby de Sevilla

Sevilla vence o derby contra o Betis

Um dos jogos mais apaixonantes do futebol espanhol aconteceu no domingo à noite, no Estádio Benito Villamarín, com o Sevilla vencendo o Betis por 2 a 1. Os visitantes levaram para casa os três pontos graças ao gol de Luuk de Jong no segundo tempo. Os times se reencontram na competição em março, mas até então o direito de se gabar fica com o Sevilla.

Outro hat-trick para Messi

Lionel Messi conquistou seu 34º hat-trick na LaLiga, um recorde conquistado na vitória sobre 4 a 1 sobre o Celta no sábado. Ele se iguala à Cristiano Ronaldo -- quem mais? -- no topo das paradas históricas do hat-trick.

O retorno de Aguirre à LaLiga

Javier Aguirre está de volta ao futebol espanhol no Leganés. O mexicano já havia treinado o Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza e Espanyol na LaLiga. Sua nova passagem pela Espanha teve um bom começo, com o empate em 1 a 1 contra o Real Sociedad.

Óscar García também está de volta à LaLiga

Também há um novo treinador no Celta, Óscar García. E qual melhor lugar para fazer sua estreia que o Camp Nou, onde foi jogador e treinador das categorias de base. Infelizmente, o treinador não conseguiu evitar a derrota por 4 a 1.

Kubo abre a contagem em grande estilo

Takefusa Kubo marcou seu primeiro gol na LaLiga Santander com um golaço contra o Villarreal na 13ª rodada. As expectativas sobre o jogador japonês de 18 anos são altas e ele vem causando boa impressão durante seu empréstimo ao Mallorca. Ele já contribuiu com a forma de jogar do time e agora também tem um gol em seu nome.

O goleador da LaLiga Santander? Karim Benzema

Karim Benzema marcou duas vezes na vitória do Real Madrid por 4 a 0 sobre o Eibar no sábado, colocando o francês no topo da lista de goleadores da LaLiga Santander. Com nove gols na temporada, ele lidera seguido de Messi, Loren Morón e Gerard Moreno, todos com oito gols até o momento.

Resultados mistos para as equipes espanholas nas competições europeias

Na terça, quarta e quinta, sete clubes espanhóis estiveram envolvidos em competições europeias. Na Liga dos Campeões, o Barcelona empatou com o Slavia Praga, enquanto o Real Madrid venceu o Galatasaray. O Valencia derrotou o Lille e o Atlético de Madrid perdeu fora para o Bayern Leverkusen. Na Liga Europa, mais resultados mistos, com o Sevilla derrotando o Dudelange de Luxemburgo e o Espanyol vencendo o Ludogorets da Bulgária. Por outro lado, o Getafe perdeu por 1 a 0 para o Basel.

Guti está de volta ao futebol espanhol

A lenda do Real Madrid, Guti, pendurou as chuteiras em 2011 e desde então trabalha como treinador, passando um tempo nas categorias de base do time e como assistente no Besiktas na Turquia. Agora, ele voltou à Espanha para o Almería, em seu primeiro trabalho como treinador principal. Atualmente seu clube está em terceiro na LaLiga SmartBank, segunda divisão da Espanha.

Ekambi é o melhor jogador do mês

O jogador do mês de outubro da LaLiga Santander foi anunciado na semana passada e Karl Toko Ekambi é o vencedor, conquistando o prêmio pela primeira vez na sua carreira. Com três gols nos quatro jogos que disputou na competição no último mês, o atacante foi um dos principais responsáveis por trás do desempenho impressionante do Villarreal.

Jogadores da LaLiga Santander dominam seleção espanhola

Robert Moreno convocou a seleção espanhola para os jogos de novembro das eliminatórias da Eurocopa de 2020. A lista é dominada por jogadores da Espanha, com 13 convocados: Sergio Ramos, Raúl Albiol, Jesús Navas, Dani Carvajal, Iñigo Martínez, José Luis Gayà, Pau Torres, Sergio Busquets, Santi Cazorla, Saúl Ñiguez, Álvaro Morata, Mikel Oyarzabal e Gerar Moreno.