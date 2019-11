Final da Libertadores tem local alterado e será disputada no Peru

A Conmebol anunciou na tarde desta terça-feira (5) que alterou o local da final da Taça Libertadores entre Flamengo e River Plate. Antes marcada para o Chile, a decisão agora será disputada em Lima, no Peru, no dia 23 de novembro, mantendo a data inicial marcada.





Com os protestos que ocorrem no Chile contra o governo atual, a Conmebol temia que torcedores entrassem em confronto e pudessem interromper a partida. Além disso, chilenos estavam organizando uma manifestação no local da decisão, o que culminou na mudança de sede.





Tanto a Confederação quanto os clubes participantes ainda precisam decidir o horário de início da partida. Em Santiago, o confronto começaria as 17h30 pelo horário local.





Confira a nota da Conmebol na íntegra:





Novas circunstâncias de força maior e ordem pública, analisadas e avaliadas com prudência, considerando a segurança dos jogadores, público e das delegações, motivaram a decisão de levar a final da Copa CONMEBOL Libertadores 2019 a Lima, Peru, e manter a data inicial de 23 de novembro.





A escolha do novo palco se apoia no oferecimento do governo do Peru, nas garantias de segurança. A decisão foi um consenso com os presidentes de Flamengo e River Plate, das confederações da Argentina, Brasil e Chile, e dessa forma se manteve a política de realizar as finais únicas em diferentes países.





A CONMEBOL agradece muito ao governo do Chile e aos diversos órgãos públicos a ativa colaboração para a correta organização da final única da Libertadores 2019. Desejamos ao povo chileno e a suas autoridades paz e boa vontade.