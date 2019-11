Flamengo embolsa um total de R$ 85 milhões em prêmios com título da Libertadores

A épica conquista diante do River Plate neste sábado, no Monumental de Lima, fará o Flamengo voltar para casa de bolso cheio. Depois de garantir R$ 35 milhões com as classificações nas fases anteriores, o Rubro-Negro faturou mais R$ 50 milhões com o título, embolsando uma premiação total de R$ 85 milhões. Derrotado na final, o River leva R$ 23 mi pelo vice-campeonato, totalizando R$ 58 mi em prêmios pela campanha.





Para este ano, a Conmebol distribuiu uma premiação recorde de R$ 882 milhões nas três principais competições continentais - Taça da Libertadores da América, Copa Sul-Americana e Recopa. Destes, R$ 673 mi foram distribuídos na competição vencida pelo Flamengo.





Campeão da Sul-Americana, o Independiente del Valle, do Equador, embolsou aproximadamente R$ 27,5 milhões pela conquista. Já o campeão da Recopa, que foi o mesmo River Plate, levou para casa R$ 5,2 milhões.





Globo Esporte