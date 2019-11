Funcionária de hotel acusa Milton Mendes, técnico do São Bento, de estupro

(Foto: Ailton Cruz/Gazeta de Alagoas)









O técnico Milton Mendes, do São Bento, e com passagens por clubes como Vasco, Athletico, Sport, Santa Cruz, entre outros, é acusado de estupro por uma funcionária do hotel onde o treinador morava e o time de Sorocaba costuma se hospedar em regime de concentração às vésperas dos jogos.





A funcionária da cozinha de um hotel de Sorocaba registrou boletim de ocorrência acusando o treinador, de 54 anos, de abuso sexual. A Polícia Civil investiga o caso, registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba. O GloboEsporte.com não conseguiu ter acesso ao B.O. onde a funcionária acusa o treinador de abuso sexual.





Procurado pela reportagem, o gerente do hotel onde teria acontecido o caso não quis se pronunciar, dizendo apenas que tem colaborado com a polícia. Milton Mendes não é mais hóspede do hotel.





O presidente do São Bento, Márcio Rogério Dias, disse em contato com a reportagem que não tem conhecimento do caso e que o clube ainda não foi notificado nem intimado pela Polícia Civil. O clube divulgou nota logo após a publicação da reportagem. Confira abaixo:





"O Esporte Clube São Bento, por meio de sua diretoria, esclarece que tomou conhecimento dos fatos evolvendo o técnico Milton Mendes pela mídia neste momento. Aguardamos mais informações das autoridades, assim como do profissional acusado. O clube não compactua com qualquer tipo de atitude de desrespeito ao ser humano no geral, incluindo o fato citado pela reportagem".





A polícia deve pedir as gravações das câmeras de segurança do hotel para avançar nas negociações.





Milton Mendes neste momento dirige o São Bento na partida contra o Criciúma. A reportagem aguarda pela possível manifestação do treinador após o jogo.





Milton Mendes foi contratado pelo São Bento no fim de agosto para tentar livrar o time de Sorocaba do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, com desempenho abaixo do esperado, o treinador amarga a lanterna da competição no comando do time paulista. Em 11 jogos, foram duas vitórias, três empates e seis derrotas, somando 27,2% de aproveitamento dos pontos.





Globo Esporte