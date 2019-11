Gallardo diz que River perdeu para um "rival poderoso", mas reforça: "Sinto muito orgulho"

Qual o tamanho da frustração após perder um título nos últimos cinco minutos de uma decisão de Libertadores? Enorme. O técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, não escondeu sua dor após sofrer a derrota de virada por 2 a 1 para o Flamengo neste sábado. No entanto, o treinador, duas vezes campeão do torneio com o Millonario, enalteceu seu orgulho. E usou a palavra em cada resposta que deu durante a entrevista coletiva após a partida.





“Temos que digerir isso e para isso estamos preparados. Hoje podemos perder. Dói. Mas o orgulho fica. Sinto muito orgulho pelos meus jogadores. Por todo pessoal que colabora comigo, os torcedores que fizeram grande esforço para estar aqui, todos”, declarou o treinador.





À frente do River Plate desde o meio de 2014, Marcelo Gallardo é dono de 10 títulos no comando da equipe. Chegou em sua terceira decisão de Libertadores, mas não conseguiu a terceira conquista. Ele admitiu que o Flamengo era um adversário difícil, mas exaltou o fato de ter feito um jogo equilibrado com o Rubro-Negro.





– Enfrentamos um rival poderoso, e mesmo assim todos viemos. A torcida acreditou. A raiva vai durar, mas o orgulho dos nossos torcedores, o nosso, o meu, continua. Quando baixa a angústia e frustração, vou sentir mais orgulho.





“Antes de começar o jogo parecíamos que perderíamos por mais de três gols e sinto que fizemos uma partida muito boa. Faltou só o final”, afirmou o treinador argentino.





Gallardo lamentou ter gastado duas alterações pelo desgaste físico do atacante Borré e do lateral Casco. O treinador, porém, reforçou que o River Plate fez tudo que poderia ser feito diante de um adversário tão qualificado.





– Jogamos frente a um grande adversário. Fizemos a partida que tínhamos que fazer. Sabíamos do poderio do Flamengo, pretendíamos anulá-lo, mas nos custou, no segundo tempo, tomar as decisões para definir a partida ou para não nos pegar de surpresa como pegaram. Agora tenho que tentar assimilar essa difícil derrota.





O Millonario já está classificado para a edição do ano que vem do torneio. No entanto, tem garantida apenas uma vaga na fase prévia. A equipe disputará a final da Copa Argentina contra o Central Córdoba e, caso seja campeão, poderá ficar com um lugar na fase de grupos.





O River Plate segue com quatro títulos de Libertadores e agora tem três vice-campeonatos da competição.





Globo Esporte