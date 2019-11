Grêmio faz um gol em cada tempo, vence Gre-Nal e se distancia do Inter

Superior do início ao fim, o Grêmio venceu o Inter no Gre-Nal deste domingo por 2 a 0, na Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão. Geromel abriu o placar no primeiro tempo e Rômulo ampliou no segundo em partida marcada pela expulsão do goleiro colorado Marcelo Lomba, no começo da etapa final. Além da vitória, o Tricolor comemora a distância de quatro pontos para o rival na disputa pela vaga na Libertadores de 2020.





O Grêmio chega aos 50 pontos e se mantém na quinta colocação, a dois do São Paulo, que fecha o G-4. O Inter estaciona nos 46 e cai para sétimo. As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira. Às 19h30, o Inter enfrenta o Ceará, no Castelão. Às 21h, o Grêmio recebe o CSA, na Arena.





O Grêmio criou a primeira chance em cobrança de escanteio de Alisson, aos três minutos. Luciano cabeceou e Marcelo Lomba fez bela defesa. O domínio tricolor só aumentou. Aos 19, Galhardo obrigou Lomba a trabalhar novamente após rebote de uma falta cobrada por ele mesmo. O primeiro chute do Inter só saiu aos 26, com Wellington Silva. Mas a superioridade dos donos da casa virou vantagem aos 33. Alisson cobrou falta na área e Geromel saltou no terceiro andar para cabecear no fundo da rede. Aos 43, Cuesta colocou a cabeça em chute de Tardelli que tinha o destino do gol. Maicon e Edenílson foram para os vestiários amarelados.





O Inter voltou com D’Alessandro no lugar de Neilton. Mas o Grêmio quase marcou o segundo com um minuto. Diego Tardelli cruzou rasteiro para Everton, que cortou e bateu de canhota. A bola explodiu na trave. Cinco minutos depois, Marcelo Lomba foi expulso por acertar uma voadora em Luciano, após afastar parcialmente a primeira tentativa do atacante. Detalhe: havia impedimento no lance. Mesmo assim, o cartão vermelho foi mantido. Zé Ricardo sacrificou Guilherme Parede para a entrada de Danilo Fernandes. Aos 25, Danilo e Moledo salvaram o Inter em chutes de Matheus Henrique e Tardelli. Aos 32, Rômulo, que havia entrado no lugar de Maicon, mandou de canhota, de fora da área, e surpreendeu Danilo: 2 a 0.





O Grêmio dominou o Gre-Nal 422, do primeiro ao último lance de perigo. Aos três minutos de jogo, Marcelo Lomba já trabalhava para salvar o Inter em cabeçada de Luciano. E foi pelo alto que o Tricolor abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, aos 33, Alisson cobrou falta na área e Geromel subiu no terceiro andar para cabecear sem chances ao goleiro do Inter. O zagueiro inclusive foi o maior pontuador do Cartola na partida: 14,50 pontos. Aos 32 do segundo, o improvável Rômulo deixou o banco de reservas para ampliar, em chute de canhota de fora da área.





A expulsão de Marcelo Lomba aos cinco minutos do segundo tempo marcou o clássico. Em disputa cara a cara com Luciano, o goleiro do Inter afastou parcialmente. Na tentativa de recuperar a bola, ele deu uma voadora no atacante gremista. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza mostrou imediatamente o cartão vermelho. Detalhe: Luciano estava impedido no lance. Porém, de acordo com a orientação da Fifa, o auxiliar levantou a bandeira somente ao fim da jogada.





A atuação das duas equipes na Arena pode ser justificada pelas estatísticas. O Grêmio teve 56% de posse de bola, 22 finalizações e 13 chances reais de gol. O Inter chutou apenas cinco vezes e esteve perto de marcar em uma oportunidade. O Grêmio acertou 369 passes, e o Inter, 279. Por fim, os donos da casa roubaram 22 bolas, enquanto os visitantes, 10. Rodrigo Moledo foi o responsável por evitar uma derrota ainda mais elástica aos colorados. Ele salvou em dois lances.





Em um clássico de disputa por Libertadores, nada mais justo que a seleção brasileira ficar de olho nos jogadores das duas equipes. O auxiliar técnico Cléber Xavier foi enviado por Tite a Porto Alegre para observar a partida. E as câmeras da transmissão o flagraram.





Globo Esporte