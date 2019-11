"Se eu fosse Hamilton, pararia. Colocaria dinheiro em Leclerc para vencê-lo", diz Ecclestone

- Se eu fosse Hamilton, pararia. Colocaria dinheiro em Leclerc para vencê-lo.





Apesar de não comandar mais a Fórmula 1, Bernie Ecclestone nunca deixa de dar um pitaco sobre a categoria comandada por ele com mão-de-ferro por quatro décadas. Desta vez, o ex-dirigente de 89 anos falou sobre o futuro de Lewis Hamilton no esporte. Às vésperas de completar 35 anos, o inglês ainda tem mais um ano de contrato com a Mercedes, mas, para Ecclestone, ele deveria se aposentar depois disso. O motivo? Um jovem piloto que vem despontando na Ferrari...





- Houve mudanças no topo (da Mercedes) e as novas pessoas não estão tão entusiasmadas com a F1 quanto os velhos. Eles podem pensar que venceram sete campeonatos mundiais - o que farão até o fim do próximo ano - então, por que ficar? Se eu fosse Lewis, pensaria "ganhei outro título" e pararia. Se Charles Leclerc permanecer na Ferrari, eu colocaria dinheiro nele para vencer Lewis. Ele não é necessariamente melhor, mas está estabelecido na equipe - disse Ecclestone ao jornal "Daily Mail".





Bernie comentou ainda que se fosse Hamilton jamais iria para a Ferrari depois de acabado seu compromisso com a Mercedes. Para o dirigente, a combinação teoricamente não daria tão certo:





- A Ferrari é um lugar estranho para se trabalhar. Lewis não fala italiano. Eles podem se unir a ele - ou se apaixonar por ele -, mas não acho que ele faria um trabalho tão bom para si ou para o esporte quanto na Mercedes. Se a Ferrari tivesse uma escolha de Lewis ou Max Verstappen, acho que eles iriam atrás de Max, pela mesma razão que gostam de Charles Com Sebastian Vettel ou Lewis, eles só terão alguns anos, mas com os dois mais novos, eles podem ter dez anos. Não tenho certeza de que Max não seja o melhor cara no momento, incluindo Lewis.





Em sua primeira temporada como piloto da Ferrari, Charles Leclerc vem superando o companheiro Sebastian Vettel. Em 20 corridas foram sete poles do monegasco contra duas do alemão. Nas vitórias, Leclerc também leva a melhor: 2 a 1. Por fim, na pontuação, a jovem estrela tem 249 pontos contra 230 do tetracampeão.





