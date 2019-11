Hemerson Maria não seguirá como treinador do Botafogo-SP para a próxima temporada

(Foto: Marlon Costa / Pernambuco Press)





As especulações em relação ao técnico Hemerson Maria foram confirmadas nesta quarta-feira (27) pela diretoria do Botafogo-SP. O treinador não seguirá como técnico para a próxima temporada depois de não conseguir levar a equipe ao acesso na série B do Campeonato Brasileiro.





Maria recebia pressão tanto da diretoria quanto dos torcedores por bons resultados no nacional. Logo após confirmar que não brigaria mais pelo acesso, a expectativa era de somar pontos para terminar em uma boa posição. No entanto, a equipe é a nona colocada na série B do Brasileiro com 49 pontos e deve se manter neste patamar.





O futuro de Hemerson vem sendo discutido há algumas rodadas. A própria imprensa ribeirão-pretana já dava como certa sua saída, o que a diretoria confirmou em entrevista ao Globo Esporte.





Na publicação, o vice-presidente Osvaldo Festucci confirmou a saída do treinador, que irá comandar o clube no último jogo, contra o Paraná, e que a diretoria já está no mercado em busca do substituto.





“O Botafogo trabalha com quatro ou cinco nomes e estamos conversando com alguns deles. A ideia é que até na próxima sexta-feira, o novo nome seja anunciado. Nem sempre é fácil um acerto, especialmente pela parte financeira e o Botafogo está em uma situação de que não pode mais gastar mais do que o orçamento. Por isso estamos consultando várias opções “, disse o dirigente para o GE.





O diretor de futebol do Tricolor, Léo Franco, concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta para explicar a saída do técnico. O aproveitamento do comandante, que foi apenas de 37%, sendo nove derrotas, oito empates e seis vitórias pesou para a sua saída.





Analisando os números, tivemos uma queda no setor ofensivo, tivemos outras questões também, perda de pontos bobos, desempenho em casa pior do que fora. Além disso, num momento crucial da competição, a gente teve Coritiba, Sport e Cuiabá e acabamos não pontuando contra equipes que estão classificadas matematicamente, como o Sport e o Coritiba, que está numa situação muito boa. Conversamos com ele, explicamos as nossas razões, e fizemos de uma maneira muito. Compete ao novo treinador fazer com que os atletas comprem a ideia de jogo pretendida. Para isso, precisa ver nível de entendimento, onde jogou, com quais treinadores, porque fica mais fácil a absorção da ideia, disse Franco.