Liderada por Nadal, Espanha vence Canadá e garante o título da Copa Davis

Liderada por Rafael Nadal, a Espanha garantiu o título da Copa Davis diante do Canadá. O canadense Denis Shapovalov lutou bravamente diante do tenista número um do mundo. Shapovalov salvou dois match points no finalzinho, mas acabou derrotado por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7). Com a vitória deste domingo, em Madri, os donos da casa alcançaram o título de hexa campeões, a última conquista havia sido diante da Argentina em 2011.





Aos 33 anos, Nadal terminou a temporada de 2019 com cinco títulos: Roland Garros, US Open, Roma, Montreal e Copa Davis. Com um jogo agressivo, Nadal avançou à rede sempre que pôde e mostrou que também é um ótimo jogador de duplas. Foram oito vitórias em oito jogos nesta semana, 31 vitórias consecutivas na competição.





A equipe espanhola passou por percalços para chegar até a final. Roberto Bautista Agut perdeu o pai na última quinta-feira. Número 9 do mundo, o tenista chegou a deixar a equipe para ficar com a família, mas retornou para derrotar Félix Auger-Aliassime por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.





Ao contrário do time da casa, o Canadá sonhava com o título inédito na Copa Davis. Os canadenses fizeram uma campanha histórica, a melhor em 106 anos. A última participação em uma final do torneio havia sido em 1913, quando perderam para os Estados Unidos.





Globo Esporte