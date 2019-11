Linha 4-Amarela é opção para chegar ao Autódromo de Interlagos para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1

A ViaQuatro, concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo, informa que, em função do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, que será realizado no Autódromo de Interlagos, durante o feriado prolongado da Proclamação da República (15 a 17 de novembro), adotará estratégia especial para atender o fluxo de passageiros que irão utilizar a linha.





A iniciativa prevê a ampliação na oferta de trens em circulação na linha em caso de aumento na demanda e reforço na equipe de atendimento, que estará distribuída em pontos estratégicos das estações para garantir a orientação e auxílio no embarque e desembarque dos passageiros. Todas as estações da linha funcionarão normalmente durante o período. Na sexta-feira e no domingo, das 4h40 à meia-noite, e no sábado, das 4h40 até 1h00 da madrugada.





Para chegar ao Autódromo de Interlagos, é possível realizar a transferência na Estação Pinheiros da Linha 4-Amarela para a Linha 9-Esmeralda da CPTM e desembarcar na Estação Autódromo, situada a seis minutos a pé do local. A Linha 4-Amarela faz integração com outras cinco linhas metroferroviárias. A Estação Paulista permite a integração com a Linha 2-Verde do Metrô; a Estação República, com a Linha 3-Vermelha do Metrô; e a Estação Luz, com as Linhas 1-Azul do Metrô, 7-Rubi e 11-Coral da CPTM.





Na sexta-feira, 15, a transferência para a Linha 2-Verde, na Estação Paulista, estará fechada até as 10h. O sistema Paese, com ônibus gratuitos, atenderá o trecho durante o período.





Para evitar filas nas bilheterias das estações, a concessionária orienta as pessoas a comprarem antecipadamente os bilhetes de metrô. Outra dica é proteger os bilhetes de papel para não danificar ou molhar, pois isso impede a leitura pelos bloqueios. É importante lembrar também que é proibido entrar com bebida alcoólica nas estações.