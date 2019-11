Liverpool despacha Manchester City e aumenta vantagem na liderança do Inglês

(Foto: Carl Recine/Reuters)

O clássico entre Liverpool e Manchester City foi marcado pela intensidade e poder de fogo dos Reds. Contando com boas atuações de Fabinho, Salah e Mané, os donos da casa despacharam os Citizens por 3 a 1 e aumentaram a vantagem na liderança da Premier League.

O Jogo

O Liverpool não deu tempo para o City respirar. Logo aos seis minutos, abriu o placar com Fabinho, que acertou bela bomba. Aos 8, Sterling tentou o empate, mas a cabeçada saiu raspando a trave.





Entretanto, os Reds estavam certeiros. Robertson recebeu passe, cruzou da esquerda e encontrou Salah, que cabeceou na saída do goleiro Bravo. 2 a 0 para os donos da casa.





O goleiro Alisson não foi poupado. Agüero quase diminuiu aos 24, mas o goleiro brasileiro saiu bem para espalmar o chute. Aos 28, Angeliño teve a chance em chute prensado por Van Dijk, mas a bola bateu no pé da trave. Aos 34, Firmino teve chance do terceiro, mas o goleiro Bravo saiu bem. Aos 37, novamente o brasileiro tentou um chute sem muito espaço e a foi em cima de Bravo, que defendeu meio no susto.





Na segunda etapa, o Liverpool manteve a intensidade e logo fez o terceiro. Mané recebeu belo cruzamento de Arnold e cabeceou no canto direito de Bravo. O goleiro tentou afastar, mas a bola morreu no fundo das redes.





O City fez o que pode para diminuir o placar, mas só conseguiu descontar aos 32, quando Bernardo Silva pegou pelo chute de canhota para marcar no canto esquerdo de Alisson. Os visitantes tentaram a pressão, colocaram Gabriel Jesus para tentar empatar, mas a vitória já estava decretada.





O parâmetro é este: o Liverpool vai a 34 pontos em 12 jogos e chega a sua melhor campanha na história do Inglês (11 vitórias e um empate). Se afasta oito pontos do segundo colocado, que agora é o Leicester, com 26 pontos, após vencer o Arsenal por 2 a 0. O Chelsea é o terceiro também com 26, mas com saldo de gols menor. O City cai para quarto com 25 pontos.





As equipes voltam a campo só no dia 23 de novembro, depois da data Fifa. O Liverpool joga no dia 23, contra o Crystal Palace, fora de casa. O City recebe o Chelsea no mesmo dia, em mais um clássico na competição.