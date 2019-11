Liverpool fica atrás por 86 minutos, mas vira nos acréscimos e vence o Aston Villa

Mais importante do que jogar como campeão é vencer como campeão. E esta tarefa o Liverpool conseguiu cumprir neste sábado. Depois de sair atrás no primeiro tempo e passar 80 minutos em desvantagem, os Reds superaram uma atuação abaixo da média e usaram a insistência para vencer o Aston Villa de virada por 2 a 1, fora de casa. Robertson e Mané salvaram o time de Jürgen Klopp, depois de Trezeguet marcar para os anfitriões.





A vitória mantém o Liverpool confortável na liderança da Premier League, com seis pontos de diferença para o Manchester City - que também sofreu para garantir três pontos de virada sobre o Southampton neste sábado. Um cenário absolutamente diferente daquele que durava até os 41 do segundo tempo, quando a diferença estava caindo para três pontos.





Os dois gols marcados na reta final do jogo impediram a queda da invencibilidade do Liverpool no Campeonato Inglês. Com 10 vitórias e um empate nos 11 jogos da Premier League nesta temporada, o time de Jürgen Klopp está sem perder pela competição desde 3 de janeiro - quando caiu diante do City ainda em 2018/19. A série sem perder no Inglês agora chega a 28 partidas.





Diante de um Aston Villa bem armado, com bons contra-ataques e ótima postura defensiva, o Liverpool não mostrou a intensidade de sempre e esteve abaixo da média neste sábado. O trio formado por Salah, Firmino e Mané errou muito mais do que o costume e não conseguiu ser decisivo diante da pressão por buscar o resultado. As alterações de Klopp, com Chamberlain e Origi entrando, deram mais volume para a pressão final e fizeram a diferença para chegar a uma improvável vitória, que saiu da cabeça de um vaiado e imparável Mané nos acréscimos.





O duelo deste sábado contou com três brasileiros em campo. Douglas Luiz e Wesley começaram como titulares no Aston Villa, e Firmino iniciou o jogo pelo Liverpool - Fabinho foi poupado por estar pendurado. Douglas teve uma boa atuação, fazendo desarmes constantes, mas acabou substituído no segundo tempo. Wesley, por sua vez, foi pouco acionado e não teve chances de marcar. Firmino esteve longe de ser o jogador decisivo de sempre e também foi discreto.





O Liverpool vira sua chave no meio de semana para a Liga dos Campeões, já que enfrentará o Genk em casa na próxima terça-feira. Mas certamente os fãs estão de olho no grande jogo da próxima rodada da Premier League: o confronto direto contra o Manchester City, no Anfield, no próximo domingo. Uma vitória pode fazer com que os Reds abram nove pontos na na liderança.





Globo Esporte