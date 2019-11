Lucas Veríssimo critica planejamento do Santos e cita Flamengo como exemplo

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)









O zagueiro Lucas Veríssimo usou palavras fortes para criticar o planejamento do Santos na gestão do presidente José Carlos Peres.





Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, o zagueiro afirmou que o Santos teve falhas no planejamento de dois anos para cá, justamente quando Peres assumiu a presidência, em janeiro de 2018, e citou o Flamengo, campeão brasileiro e da Libertadores neste ano, como exemplo.





– Acho que hoje a gente pode pegar como exemplo o Flamengo. Eles investem pesado dentro de campo, mas conseguem um retorno tanto dentro como fora. É planejamento. É isso que eu cobro bastante. O Santos precisa de um planejamento, algo que nesses últimos um ano e meio, dois anos, o clube vem tendo muito pouco. Quero ver o Santos brigando por títulos – afirmou Lucas Veríssimo.





– Não estou criticando, o que estou falando é alguém que quer ver o melhor do Santos. Até falo em casa com meus familiares: sou mais santista do que muitos aqui dentro. Espero que o Santos melhore, porque quero ver um Santos grande – emendou o zagueiro.





Lucas Veríssimo também se mostrou nitidamente incomodado com a saída de Paulo Autuori, ex-superintendente de futebol, mais um dirigente que deixa o clube num curto espaço de tempo.





– Era um cara visionário, que queria somar. Tinha ótimos pensamentos. Já vinha planejando 2020, mas isso foi interrompido. O William (Thomas, que assumiu o posto) já está pensando nisso e espero que faça um bom trabalho, porque o Santos merece brigar por títulos e tem que ser campeão. Está na hora de se sagrar campeão.





Autuori foi contratado pelo Santos em julho deste ano e já era o homem-forte do futebol com mais tempo no cargo na gestão do presidente José Carlos Peres. Antes dele, o clube teve Gustavo Vieira de Oliveira (ficou no clube por 45 dias), Ricardo Gomes (dois meses) e o ex-jogador Renato, que se afastou pouco tempo após assumir a função e retornou ao clube como coordenador técnico de desenvolvimento.





Veríssimo é visto dentro do clube com um jogador com potencial para ajudar as finanças do Santos neste final de temporada. Há o desejo de negociá-lo com o exterior para fazer caixa.





Ele deve ser titular do Santos na partida contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, às 20h, no Ceará. Sem Gustavo Henrique e Marinho, suspensos, o time provável tem Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres (Luiz Felipe) e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Evandro; Tailson (Derlis González), Eduardo Sasha e Soteldo.





Mais respostas de Lucas Veríssimo:





Renovação ou saída?





– Na verdade, com a saída do Autuori, deu uma esfriada, não houve mais conversa. O William Thomas vai permanecer, talvez agora possa definir as conversas.





Futuro do Sampaoli





– Espero que ele permaneça. Ele não fala nada, mas a gente torce para que ele permaneça, dê sequência no trabalho, um trabalho bem feito. Ele é um cara muito inteligente. Quando chegou, conhecia diversos jogadores, conhecia características, sabia o que absorver de cada um. Do meio do ano pra cá ele conseguiu tirar o melhor de cada um, por isso que os resultados apareceram.





Empate com Fortaleza no primeiro turno





– Não tem (clima de revanche), claro que foi frustrante pela maneira que conduziu. Abrimos 3 a 0, em questão de pouco tempo levamos o empate. Saímos chateados, mas não pensamos nisso. Queremos entrar, fazer o nosso melhor e ganhar. Queremos bater o recorde com mais pontos na história do Santos dos pontos corridos, conquistar o segundo lugar para entrar uma grana boa.





Sampaoli x Rogério Ceni





– Vai ser um grande jogo, duas grandes equipes. Vai ser um jogo aonde eles têm ideias parecidas. Jogar pra frente, jogar com a bola. Acredito que vai ser um grande espetáculo.





Globo Esporte