Maior edição das Paralimpíadas Escolares Loterias Caixa começa nesta terça-feira, 19, em São Paulo

(Foto: Daniel Zappe/CPB/MPIX)









A 13ª edição das Paralimpíadas Escolares Loterias Caixa começa nesta terça-feira, 19, em São Paulo, com a participação de mais de 1.220 estudantes. Esta será a maior edição do evento, que contará com a presença dos 26 estados e do Distrito Federal. Pela segunda vez, todas as unidades da federação estarão representadas nas Escolares.





A cerimônia de abertura será no dia 19 às 19h30 (de Brasília), no Pavilhão Oeste de Exposições do Anhembi. A partir da manhã de quarta-feira, 20, as disputas serão realizadas no CT Paralímpico, em São Paulo. A unidade da federação com o maior número de inscritos é São Paulo, com 128 atletas. O Estado é o mais vitorioso da competição, com sete títulos no total: 2006, 2009, 2011, 2015, 2016, 2017 e 2018.





A primeira vez que todos as unidades da federação foram representadas aconteceu em 2014. Ao todo, mais de 2 mil pessoas estão inscritas entre atletas e comissão técnica. Este é o maior número de pessoas participantes do evento.





Esse ano é um marco na história das Paralímpiadas Escolares, pois temos o maior números de atletas, treinadores, acompanhantes e estafes de todos os tempos, além de termos representantes de todas as unidades da federação. Aumentamos o número de modalidades, esse ano incluímos o parabadminton e fechamos com 12 modalidades. Podemos atribuir este número tão expressivos a outros eventos, como o Festival Paralímpico, as competições regionais das modalidades e os centros de referência. Isso estimula o movimento paralímpico", disse o coordenador de Desporto Escolar do CPB, Ramon Pereira.





As Paralimpíadas Escolares são consideradas o maior do mundo para pessoas com deficiência em idade escolar. Neste ano serão ofertadas 12 modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas (formato 3x3), bocha, futebol de 5 (para cegos), futebol de 7 (para paralisados cerebrais), goalball, judô, natação, parabadminton, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado. A faixa etária contemplada para as disputas é de 12 a 17 anos.





Neste ano, o CPB transmitirá as cerimônias de abertura e encerramento e quatro modalidades: atletismo, natação, vôlei sentado e basquete 3x3. Na quarta-feira, 20, no período da manhã serão transmitidas as provas de atletismo e na parte da tarde as da natação. Na quinta-feira, 21, as semifinais do vôlei sentado a partir as 14h. Já na sexta-feira, 22, a final do basquete 3x3 e a cerimônia de encerramento.





Além da briga por medalhas, a coordenação técnica do Comitê Paralímpico Brasileiro avaliará os atletas para selecionar os participantes do Camping Escolar Paralímpico 2019, projeto que promove semanas de treinamento intensivo e de alto rendimento para os contemplados.





Talentos do paradesporto brasileiro já passaram pelas Escolares, como os velocistas Alan Fonteles, ouro em Londres 2012, Verônica Hipólito, prata no Rio 2016, e Petrúcio Ferreira, recordista mundial nos 100m (classe T47); o nadador Talisson Glock, prata no Rio 2016; o jogador de goalball Leomon Moreno, prata no Jogos de Londres e bronze no Rio 2016; a mesa-tenista Bruna Alexandre, bronze no Rio 2016, entre outros.





Serviço





Data: 20 a 22 de novembro

Cidade: São Paulo (SP)

Local: CT Paralímpico Brasileiro, em São Paulo - Rodovia dos Imigrantes, km 11,5 (ao lado do São Paulo Expo)





Programação*





Paralimpíadas Escolares 2019

Quarta-feira (20/11) - 8h30 às 12h e 14h às 18h

Quinta-feira (21/11) - 8h30 às 12h e 14h às 18h

Sexta-feira (22/11) - 8h30 às 12h e 14h às 18h





*Programação sujeita a alterações