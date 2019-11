Marcelo Cirino desconversa sobre negociação com o Corinthians de Tiago Nunes

(Foto: André Rodrigues/Gazeta do Povo)









O atacante Marcelo Cirino desconversou sobre o seu futuro em 2020. Ele já confirmou que não irá renovar com o Athletico, mas disse que ainda não há nada definido.





Questionado se o destino seria o Corinthians de Tiago Nunes, o jogador disse que não recebeu nenhum contato e que a atenção total segue com o Furacão até o fim do contrato.





Cirino foi o autor do gol do Athletico na vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, neste domingo. Também ficou marcado neste ano pelo drible desconcertante que deu na final da Copa do Brasil, contra o Internacional, e que resultou no gol de Rony. Cria do Furacão, ele tem 11 anos de clube entre idas e vindas.





- Quando voltei ano passado, falei que faltava alguma coisa. Não me senti bem quando saí em 2014 porque não tinha conquistado títulos. Hoje eu vou posso dizer que vou sair porque conquistei e deixei o meu nome, disse após a partida de domingo, disse em entrevista na zona mista, para a rádio Banda B.





O futuro é tratado com cuidado pelo jogador. Seu nome é cotado no Corinthians de Tiago Nunes, que foi o técnico por reencontrar o bom futebol do jogador durante o ano. Apurado pelo GloboEsporte.com, o estafe de Cirino vê com bons olhos a transferência, mas ele afirma que ainda não houve contato.





- Para mim não chegou nada. Tenho contrato até dia 30 de dezembro, claro que o campeonato vai até dia 8, mas estou focado aqui e fazer o meu melhor. Depois, se chegar algo do Corinthians, eu posso ouvir, sentar e conversar. Até agora não chegou nada





Ele ainda completou que está aberto para ouvir uma proposta do Corinthians, mas o jogador tem bom mercado também exterior. Ele jogou pelo Al Nasr, dos Emirados Árabes, onde deixou boa impressão e marcou 14 gols em 26 jogos.





- A partir do momento que o Corinthians fizer uma proposta oficial, eu vou sentar e conversar





Autor de nove gols em 41 jogos na temporada até aqui, Marcelo Cirino estará livre no mercado no fim do ano. Assim, o Corinthians precisaria apenas de um acerto de luvas e salários para contar com o jogador, cujo contrato com o Furacão se encerra em dezembro.





Globo Esporte