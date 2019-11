Marquinhos Xavier não é mais técnico do Carlos Barbosa

(Foto: Ulisses Castro / ACBF)

A equipe de futsal do Carlos Barbosa (ACBF) anunciou nesta terça-feira (26) a demissão de Marquinhos Xavier do cargo de técnico. As duas partes decidiram pelo fim da parceria em comum acordo após uma passagem de cinco anos do treinador pelo clube.





“Foi uma passagem muito marcante. Quando em cheguei em 2014, jamais imaginaria que ficaria seis temporadas numa equipe como Carlos Barbosa. São seis temporadas de muitas vitórias e muitos fracassos, que são naturais do esporte”, comentou o técnico.





Xavier coleciona diversos títulos e decisões pelo clube. O técnico comandou a ACBF em 28 campeonatos, chegou a 20 finais e conquistou 12 títulos, entre eles a Libertadores as América.





“Só tenho a agradecer pelas oportunidades e desafios que tive aqui. Carlos Barbosa é um lugar que todo profissional deve almejar trabalhar. Tenho convicção que soma muito no crescimento das pessoas. Permaneço na cidade e estarei sempre torcendo para que o Clube se mantenha vitorioso”, disse Marquinhos.





Este ano a equipe passou em branco na questão de títulos. Não alcançou a final da Liga Nacional de Futsal, que será decidida entre Pato e Sorocaba, e foi eliminado da Liga Gaúcha de Futsal.





Xavier seguirá no clube como coordenador pedagógico, onde haverá a Pós-Graduação em Ensino e Treinamento do Futsal, que será realizada em Carlos Barbosa. Além disso, clube e treinador têm acordos na área pedagógica alinhados para o futuro.