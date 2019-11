Matheus Cunha marca e leva o Brasil para a final do Torneio de Tenerife

Superior no primeiro tempo, o Brasil levou sustos no segundo, mas conseguiu suportar a pressão e venceu os Estados Unidos por 1 a 0. O gol marcado por Matheus Cunha na etapa inicial, com a ajuda do goleiro americano, deu maior tranquilidade para a seleção brasileira.





A tranquilidade inicial virou um certo acomodamento e depois se transformou em um pouco de displicência para o Brasil no segundo tempo. Perdendo boas chances por falta de capricho, a seleção quase se complicou, mas aguentou as investidas americanas e saiu de Tenerife com a classificação.





Lyanco, Wendel e Matheus Cunha foram os principais personagens da vitória brasileira. Zagueiro e volante deram a consistência defensiva necessária para o Brasil não se assustar ainda mais com o ataque americano. Wendel, inclusive, pressionava os EUA no campo de ataque, chegando até a apertar o goleiro adversário. Foi em uma interceptação dele que saiu o gol brasileiro, marcado por Matheus Cunha. O atacante mostrou boa movimentação, mas não teve muitas outras oportunidades de ampliar o placar.





Com a vitória por 1 a 0 em cima dos Estados Unidos, o Brasil vai encarar o vencedor do jogo entre Argentina e Ilhas Canárias para saber quem será o grande campeão do Torneio de Tenerife. A decisão será às 16h45 (de Brasília).





Globo Esporte