Muriel tem fratura na mão esquerda e desfalca o Fluminense no restante do Brasileiro

(Foto: RODRIGO ZIEBELL/ESTADÃO CONTEÚDO)









O goleiro Muriel teve diagnosticada uma fratura na mão esquerda e não terá condições de se recuperar a tempo para defender o Fluminense no restante do Brasileirão - são seis rodadas, a começar contra o Atlético-MG, sábado, no Maracanã, para fugir do rebaixamento. O camisa 27 se machucou na derrota por 2 a 1 para o Internacional, domingo, em Porto Alegre, ao disputar um lance com Guerrero. Ele terá de passar por cirurgia.





Após a publicação do GloboEsporte.com, o Fluminense divulgou a seguinte nota oficial:





"O goleiro Muriel sofreu uma fratura na mão e não joga mais esse ano. Em exame realizado na manhã desta terça-feira, foi detectada a fratura no primeiro metacarpo da mão esquerda, que afastará o camisa 27 das rodadas finais do Campeonato Brasileiro".





Nesta terça-feira, dia de reapresentação no CT, após a folga de segunda, o departamento médico tricolor se reuniu com a comissão técnica para tratar do caso. O goleiro passou por exames nesta manhã, afinal, relatou muitas dores ao chegar para treinar. A mão dele ainda estava inchada.





Os jogos que Muriel vai perder





Atlético-MG (casa)

CSA (fora)

Palmeiras (casa)

Avaí (fora)

Fortaleza (casa)

Corinthians (fora)





