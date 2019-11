No último jogo em casa antes de final com Flamengo, River Plate perde para o Rosario Central

Na sua última partida no Monumental de Nuñez antes da final da Copa Libertadores contra o Flamengo, o River Plate perdeu por 1 a 0 para o Rosario Central em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Argentino. Um resultado inesperado, uma vez que a equipe de Marcelo Gallardo não era derrotada pelo rival em casa há 22 anos. Gamba, aproveitando uma falha feia do zagueiro Martínez Quarta, fez o gol da partida.





Com o resultado, o River perdeu a chance de se isolar na liderança do Campeonato Argentino. Os Millonarios seguem em terceiro, com 24 pontos, um atrás do líder Lanús e do segundo colocado Argentino Juniors (ambos somam 25, mas o vice-campeão da Libertadores de 2017 leva vantagem nos critérios de desempate).





Diante de um Monumental lotado, o River Plate entrou com sua força máxima e começou amassando o Rosario, com Pinola quase abrindo o placar num forte chute logo aos três minutos. Aos poucos, o River diminuiu um pouco ritmo, mas sem deixar de criar oportunidades com Suárez e De La Cruz. Após levar um susto numa falha do zagueiro Martínez Quarta, o time de Marcelo Gallardo foi para o intervalo merecendo a vantagem, mas sem demonstrar a intensidade vista em partidas da Libertadores, por exemplo.





Ué, mas hoje não é domingo? Não, o Quarta em questão é o zagueiro Martínez Quarta, que repetiu o vacilo do primeiro tempo e saiu jogando errado com 30 segundos de jogo, permitindo que Gamba abrisse o placar para o Rosário. Em desvantagem, o River foi para cima, mas sem muita inspiração. Gallardo fez três trocas ofensivas (entraram Quintero, Pratto e Scocco nos lugares de De La Cruz, Suárez e Borré, respectivamente), mas sem muita inspiração, as substituições não surtiram efeito e a derrota inesperada acabou acontecendo. Se dentro de campo o time foi mal, fora dele a torcida do River deu show. Apesar do revés, a “hinchada” millonaria deu show. Lotou o Monumental e cantou o jogo inteiro, inclusive depois do apito final.





O zagueiro Martínez Quarta vacilou duas vezes ao sair jogando, numa delas permitiu o gol do Rosário. O lateral-direito Montiel também deu mole parecido. Ambos mostraram excesso de confiança, algo que pode ser explorado pelos futuros rivais do River (sim, estamos falando do Flamengo especificamente). Outro ponto negativo foi a pouca eficácia do banco de reservas. Pratto, Scocco e Quintero entraram no segundo tempo, mas pouco fizeram.





O River volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Clube Atlético Estudiantes (não confundir com o Estudiantes de La Plata), em Córdoba, pelas semifinais da Copa Argentina (segundo a imprensa local, Gallardo deve escalar um time misto). Depois disso, concentração total para decisão do dia 23 contra o Flamengo.





Globo Esporte