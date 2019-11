Djokovic bate Shapovalov, é penta do Masters de Paris, mas perde liderança do ranking para Nadal

Número um do ranking mundial, o sérvio Novak Djokovic teve uma notícia boa e outra ruim neste domingo. Ele derrotou o canadense Denis Shapovalov (28º) por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4, e conquistou pela quinta vez o Masters de Paris mas, mesmo com o título, perderá a primeira posição no ranking para o espanhol Rafael Nadal na classificação que será anunciada nesta segunda-feira.





O último torneio do ano é o ATP Finals, o Torneio dos Campeões, na semana que vem, que reúne os oito melhores da temporada em Londres. O sérvio está a 640 pontos de Nadal no ranking. O espanhol terminará o ano na liderança caso chegue à decisão de Londres sem perder nenhum jogo, independente do resultado de Djokovic. Já Djoko terá que, pelo menos, ir até a final, se quiser fechar o ano em primeiro.





O espanhol, porém, ainda é dúvida para o torneio. No sábado, Nadal nem entrou em quadra contra Shapovalov na semifinal, alegando uma contusão no abdômen.





Essa foi a 50ª final de Masters da carreira de Djokovic, que conquistou seu 34º título deste nível. Se somarmos todas suas conquistas, foi o 76º título do sérvio.





Em menos de meia hora, Djokovic encerrou o primeiro set por 6/3. Logo no segundo game, conseguiu a quebra e depois, sem sustos, fechou a parcial. Shapovalov ganhou apenas quatro pontos no saque do sérvio.





A segunda parcial foi mais equilibrada, mas Shapovalov não conseguia pontuar nos games de saque de Djokovic. Depois do 3 a 3, Djoko conseguiu a quebra e fez 4/3. Na sequência, o canadense teve sua primeira chance de quebrar o saque do rival, mas sérvio salvou com um ótimo serviço.





