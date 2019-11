Os sete fatores que levaram Lewis Hamilton a se tornar um campeão praticamente imbatível na F1

(Foto: Getty Images)









O que pode parar Lewis Hamilton? Ou melhor, quem pode parar Lewis Hamilton? Novo hexacampeão mundial de Fórmula 1, o inglês vem chegando mais perto da perfeição a cada temporada que disputa. Aos 34 anos (faz 35 em janeiro), o piloto da Mercedes conquistou cinco dos últimos seis títulos e está a apenas um de igualar o recorde de Michael Schumacher.





No número de vitórias, Hamilton também vem se aproximando da marca do alemão. São apenas oito triunfos a menos, e no ano que vem a façanha de se tornar o mais vencedor piloto de todos os tempos na Fórmula 1 é uma grande possibilidade.





Mas por que Lewis Hamilton chegou nesse estágio de ser praticamente imbatível? É pela sua capacidade de pilotar? É pela própria evolução na carreira? É pela força da Mercedes e do carro? Ou é por uma junção de todos esses fatores?





Os profissionais do Grupo Globo analisaram todos esses aspectos para dissecar os motivos que levam este inglês nascido em Stevenage em 1985 a se tornar um dos grandes nomes não só do automobilismo mas também do esporte mundial.

VELOCIDADE

"O Hamilton sempre foi treinado para ser muito veloz e sempre teve carros vencedores, com raras exceções. É um cara que, ao estrear na F1, tinha ao lado um bicampeão prontinho para ser tri, que era o Fernando Alonso, considerado até por mim o melhor, e ele não perdeu em nada em termos de velocidade. Ele provou para todos que é mais veloz do que qualquer companheiro de equipe. O próprio Rosberg, que venceu o Hamilton em 2016, parou em seguida porque sabia que era o máximo que poderia conseguir. O Hamilton focado é imbatível contra qualquer um."

REGULARIDADE

"Ele é o único piloto que completou todas as voltas da temporada. Isso mostra que, além de ter um bom equipamento, que não quebra, Hamilton comete pouquíssimos erros. Ele guia demais como sempre guiou, mas por guiar muito, isso dá uma autoconfiança muito grande. Ele não se sente pressionado, diz que quer mais briga, mais disputa com equipes mais perto da Mercedes. E com essa autoconfiança, quanto mais ele vence, mais ele fica sem pressão e guia o carro do jeito certo, sem erros. Isso não é para sempre, se ele cair numa equipe errada, pode passar por algo que outros passaram. Mas no momento ele é muito regular e imbatível."

INTELIGÊNCIA DE CORRIDA

"O Hamilton tem a qualidade de guiar o carro em diferentes condições, circuitos diferentes, com a mesma habilidade. Ele consegue isso, o Schumacher conseguia, o Senna conseguia, são esses caras fora da curva que conseguem lidar com essas situações. Ele passou a ser um piloto bom de corrida, estratégico, de pensar no resultado final, depois de bastante tempo. No começo da carreira, ele cometia erros, mas teve o mérito de apertar o botão e mudar a característica dele. Houve pilotos talentosos que eram rápidos mas não apertaram esse botão. Hoje em dia ele é muito completo, de ter a velocidade mas pensar no resultado. E mais: na primeira corrida do ano ele já pensa no campeonato. Por ser inteligente e por ter a posição na Mercedes de brigar pelo campeonato."

PSICOLÓGICO

"O psicológico dele talvez seja o maior fator em seu favor, além do talento. Nós vemos que vários pilotos talentosos, como por exemplo o Sebastian Vettel, não têm o psicológico forte como o do Hamilton, cometem erros e não lidam bem com a pressão de ser competitivo. E o Hamilton tem a habilidade de lidar com qualquer tipo de situação, com qualquer companheiro forte, com outros carros bons. Então, diria que a parte psicológica dele é uma das suas maiores qualidades."

EQUIPE

"Lewis Hamilton está em sua sétima temporada pela Mercedes, uma equipe que não apenas conta com grandes recursos financeiros e técnicos, como tem sido muito bem liderada nesses anos por Toto Wolff e Niki Lauda, falecido em maio deste ano. O entrosamento praticamente perfeito entre Hamilton e seus engenheiro (Peter Bonnington) e estrategista (James Wowles) se mostrou fundamental nas conquistas de vitórias e títulos. O inglês tem extraído o máximo das habilidades dos componentes da equipe para atingir seu próprio sucesso."

CARRO

"Não há dúvidas sobre a força da Flecha de Prata. Mas desde 2017, a hegemonia do carro alemão vem diminuindo, algo que só não ficou mais evidente porque atrás do volante estava Lewis Hamilton, capaz de extrair o máximo do equipamento para triunfar mesmo quando a vitória parece improvável. E se hoje a Ferrari tem um conjunto mais veloz, a máquina de Stuttgart é mais “carinhosa” com os pneus, além de imbatível no quesito confiabilidade, fator primordial em diversas vitórias do agora hexacampeão."

PREPARO FÍSICO E MENTAL

"É impressionante o que o Hamilton evoluiu em termos de preparo físico e mental. Na parte física, o inglês melhorou muito na ida para a Mercedes, quando se tornou verdadeiramente um superatleta. Inclusive mudou a alimentação, se tornou vegano. Na parte mental, com a ajuda do tricampeão Niki Lauda, se tornou o piloto mais cerebral do grid. E adquiriu também uma leitura de corrida sensacional. Hoje, nesses aspectos, é o melhor piloto do grid."





Globo Esporte