Paulo Autuori diz que não fica no Santos em 2020: "Nenhuma possibilidade"

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)









Paulo Autuori será superintendente de futebol do Santos apenas até o fim deste ano. Quem afirmou foi o próprio dirigente em entrevista coletiva nesta terça-feira. Ele diz que não há possibilidade de permanecer no clube em 2020.





– Sou um homem de futebol. Tenho minhas ideias e opiniões, que são minhas exclusivamente. E tenho uma imagem que carrego com muito orgulho na minha carreira. Costumo dar minha opinião sobre temas ligados ao futebol. E quando sinto que esses temas são colocados pela figura máxima da instituição (presidente José Carlos Peres) de uma maneira na qual eu não concordo, porque tenho visão distinta... desculpe-me voltar ao último papo com vocês: utilizei o termo incomodado. Então... A decisão é essa. Adoro o que faço, o clube, o ambiente, as pessoas. Estamos fazendo coisas, só que não posso entender determinados conceitos, a falta de estratégia em determinadas situações – emendou o dirigente.





Autuori demonstrou incômodo com declaração recente do presidente José Carlos Peres, que, no domingo, pediu que Cueva fosse escalado no time para que se valorizasse – o clube pretende vender o atleta em janeiro.





Cueva foi afastado do time em setembro logo depois de se envolver numa confusão em uma boate de Santos – ele não estava sendo pouco utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli. Pouco depois, Autuori foi claro ao declarar que o jogador não seria mais aproveitado neste ano.





– Só tem uma pessoa que pode colocar ou tirar jogador em termos técnicos, táticos, comportamentais. É o treinador. Isso vou defender até a morte. Fui treinador até pouco tempo atrás e jamais vou permitir esse tipo de interferência em relação àquilo que é a autoridade e a liberdade que o treinador tem.





Autuori foi contratado pelo Santos em julho deste ano e já era o homem-forte do futebol com mais tempo no cargo na gestão do presidente José Carlos Peres. Antes dele, o clube teve Gustavo Vieira de Oliveira (ficou no clube por 45 dias), Ricardo Gomes (dois meses) e o ex-jogador Renato, que se afastou pouco tempo após assumir a função e retornou ao clube como coordenador técnico de desenvolvimento.





O superintendente de futebol está à frente do planejamento para a próxima temporada e também é o responsável pela reestruturação das categorias de base.





Globo Esporte