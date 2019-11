Mais perto do Inter: Coudet comunica a jogadores do Racing da saída em dezembro, diz jornal

Ainda não há uma definição de forma oficial e aberta, mas Eduardo Coudet está cada vez mais perto do Inter para 2020. De acordo com o jornal Olé, o técnico argentino comunicou aos jogadores do Racing a saída do clube em dezembro.





Conforme o jornal, Coudet se viu obrigado a conversar com as lideranças do grupo, após uma manifestação pública do presidente do Racing, Victor Blanco (veja abaixo). No último sábado, durante o 87º aniversário da Agrupación Racing Club – grupo tradicional de torcedores do clube –, o mandatário avisou que não iria “segurar ninguém”.





– Era um segredo entre Racing e Inter: Eduardo Coudet dirigirá o Colorado a partir de janeiro, embora seu contrato com o Racing seja até 30 de junho. Agora é uma realidade: o técnico já declarou as lideranças da equipe da sua partida – publica o jornalista Nicolás Montalá.





Atual campeão no país, Coudet deverá ficar focado no Racing de forma exclusiva até 14 de dezembro. Na data, o clube disputará o Troféu dos Campeões em duelo com o Tigre, em Mar del Plata, na Argentina.





Coudet tem vínculo com o Racing até metade de 2020. Tanto o Inter quanto o técnico não confirmam, mas ele é esperado em janeiro para assumir o clube gaúcho no lugar de Zé Ricardo, com contrato até o final do ano.





Recentemente, o zagueiro Victor Cuesta "deixou escapar" que o treinador será o futuro técnico do time e disse que os jogadores farão o possível para assimilar as ideias de Coudet. O treinador argentino estará no Beira-Rio em dezembro, mas para participar do jogo beneficente Lance de Craque, organizado pelo meia D’Alessandro.





Globo Esporte