Polícia Militar e Ministério Público de São Paulo querem torcida única em Palmeiras x Flamengo

(Foto: Marcos Ribolli)









A Polícia Militar de São Paulo e o Ministério Público de São Paulo recomendam que o jogo entre Palmeiras e Flamengo, a ser disputado no próximo domingo (1 de dezembro), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, seja realizado sem torcida visitante.





Nos ofícios enviados à Federação Paulista de Futebol, PM e MP argumentam que o jogo deve ter torcida única para evitar confrontos. Quando os dois times se enfrentaram no primeiro turno (vitória por 3 a 0 do Flamengo), houve torcida do Palmeiras no Maracanã.





Desde 2016 os clássicos paulistas são disputados exclusivamente sob olhares dos torcedores do time mandante. A medida conta com o apoio dos dirigentes dos grandes clubes e da Federação Paulista. Um levantamento de 2018 da Secretaria de Segurança Pública mostra que, desde a adoção dessa medida, houve menos ocorrências e são necessários menos policiais trabalhando em cada clássico.





A medida, porém, não impediu atos de violência longe do estádio. Segundo um levantamento do jornalista Rodrigo Vessoni, seis pessoas morreram em confrontos entre torcedores desde a implantação da torcida única nos clássicos paulistas.





Esta seria a primeira vez que um jogo entre um time paulista e um rival de outro estado não teria a presença de torcida visitante. Procurada, a CBF ainda não comentou os pedidos feitos pela PM e pelo Ministério Público de São Paulo.





O Regulamento Geral das Competições da CBF diz o seguinte:





Art. 86 - O Clube visitante terá o direito de adquirir, com pagamento prévio, a quantidade máxima de ingressos correspondente a 10% (dez por cento) da capacidade do estádio ou da capacidade permitida pelos órgãos de segurança, desde que se manifeste em até 3 (três) dias úteis antes da realização da partida através de ofício dirigido ao Clube mandante, obrigatoriamente com cópia às Federações envolvidas e à DCO.





§ 1º - Caso os órgãos de segurança informem, após inspeção, quantidade diferente à prevista no caput, esta prevalecerá, cabendo ao Clube mandante repassar o relatório da referida inspeção à CBF no prazo de 10 (dez) dias de antecedência para a partida ou, em caso de partida eliminatória (mata-mata), antes da partida de ida do confronto.





O Palmeiras e o Flamengo foram procurados pela reportagem, mas ainda não se pronunciaram. Esta reportagem será atualizada assim que os clubes se manifestarem. A Polícia Militar também foi procurada e ainda não respondeu.





Roberto Bacal, promotor do Ministério Público de São Paulo que assina o ofício, não quis dar entrevista.





Globo Esporte