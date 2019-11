Ponto de Opinião: As projeções do Botafogo-SP para 2020

(Foto: Agência Botafogo)

O Botafogo-SP basicamente encerrou sua participação na série B do Campeonato Brasileiro. Não alcança mais o acesso a elite do futebol nacional, nem corre o risco de rebaixamento. No entanto, o ano de 2019 pode servir de lição para as projeções do próximo ano.





O primeiro passo é encerrar bem a série B, que ainda restam duas rodadas, e já pensar no Campeonato Paulista. A grande incógnita é a permanência de Hemerson Maria. O técnico não mostrou estar entrosado com o elenco e só uma renovação de jogadores não deve ser suficiente. Maria tentou reerguer um time desanimado, mas não conseguiu.





Em seguida vem o planejamento de elenco. É necessária uma renovação de quem não rende o esperado, não fazer contratações duvidosas como foi em 2019 (vulgo Denílson) e fazer uma projeção: será possível brigar pelo título paulista? Como será o desempenho do clube no estadual?





Mais para frente, em maio, a maior dúvida do ano: a série B do Brasileiro. Qual a expectativa da diretoria para a competição? Lutar pelo acesso ou, mais uma vez, ficar em uma posição “confortável”? Ao que tudo indica, a diretoria prefere aumentar a arrecadação, mas sem perder a vaga na série B.





Por outro lado, a torcida pede reação. Quer o acesso a elite do futebol, o que a diretoria ainda é cautelosa. O que corre nos bastidores é que o Pantera não possui uma estrutura suficiente para ter alcançado a série A logo em 2020, e por isso a “manutenção”. A situação pode se repetir na nova temporada.





Entretanto, agora com o investimento de Adalberto Baptista, que ainda é discutido internamente, precisa servir para dar fôlego a esse time. É apostar nesta empreitada que a diretoria aceitou dentro do clube ou se tornar mais um clube no país sem nenhuma projeção. A torcida cobra e com razão.