Primeiro dia de competições do Circuito Vôlei de Praia Ribeirão Preto

Duda e Mari conseguem duas vitórias e avançam a fase de grupos (Foto: Divulgação/CBV)





Por Redação Blog do Esporte

Ribeirão Preto, SP









Nesta quarta-feira (20) tivemos o início do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, organizado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), que está sendo realizado em Ribeirão Preto (SP). Vamos para os resultados de hoje:

Feminino Pré-qualificação

Maria Clara/Mylena 1x0 Val Machado/Lessiana

Lorrayne/Natallia 0x1 Juliana/Ana Beatriz

Isabela/Jennifer 0x1 Emanuely/Lara

Qualificação

Verena (CE) / Hegê (CE) 2x0 Maria Clara (RJ) / Mylena (RJ)

Kawane (SP) / Shirlei (SP) 2x1 Maria (MG) / Thainara (RN)

Rita Vital (RJ) / Danielle (MS) 2x0 Carolina Cypreste (ES) / Blenda (ES)

Luana (SP) / Jessica (SP) 0x2 Fabrine (BA) / Flávia (RJ)

Lorrayne (MG) / Natalia (SP) 0x2 Rosimeire Lima (AL) e Naiana (CE)

Fran (SE) / Geissy (MA) 2x1 Beatriz (RJ) / Ana Luiza (SC)

Welly (SP) / Camila (SP) 0x2 Pity (BA) / Fernanda (BA)

Sandressa (AL) / Rupia (MG) 2x0 Pam (ES) / Manu (RJ)

Duda (SE) / Mari (SP) 2x0 Emanuely (MG) / Lara (MG)

Ari Melo (SP) / Debora (SP) 2x0 Thais (ES) / Gabi (ES)

Cris (SP) / Amanda (CE) 2x0 Nayanny (MA) / Joyce (SP)

Vanessa (DF) / Joyci (DF) 0x2 Bárbara Ferreira (RJ) / Thais (RJ)

Jullia (SP) / Sabrina (SP) 0x2 Lucilia (SP) / Alana (SP)

Victória (RS) / Carol (RS) 2x0 Caroline (SP) / Ana (SP)

Talita (CE) / Victoria (CE) 2x0 Alê (MG) / Kedma (SP)

Masculino Pré-qualificação

David Pereira (BA) / Pedro (SP) 1x0 Marcos (SP) / Fabio (SP)

Pezão (SP) / Fabio Toro (SP) 1x0 Luiz (MS) / Angolano (MS)

Carlos Junior (RJ) / Neto (SE) 1x0 Henderson (CE) / Adauto (SP)

Cruz (ES) / Misael (SP) 0x1 Lucas (RJ) / João Pedro (RJ)

Grellet (SP) / Bruno (SP) 0x1 Caio (CE) / Henrique (CE)

Matheus (CE) / Carlos (CE) 0x1 Caio (SE) / Nau (SE)

Matheus Cordeiro (RJ) / Matheus (SP) 0x1 Rodrigo (ES) / João Victor (ES)

Tony (SC) / Martinho (SC) 1x0 Wagner (MG) / Vinicius (MG)

Alessandro (MA) / Gui (MS) 1x0 Felipe (SP) / Gustavo (SP)

Marcos (PE) / Wesley (PE) 1x0 Roberto (MA) / Marcelo (SP)

Gabriel (PR) / Patrick (PR) 1x0 Manaus (AM) / Negão (MS)

Rafael (MG) / (MG) 0x1 Gustavo (SP) / Luiz (SP)

Carrion (SP) / Cássio (SP) 1x0 Icaro Passos (BA) / Gustavo (CE)

Douglas Calepes (MS) / Wellington (MT) 1x0 Alex (MG) / Maurício (MG)

Carlos Eduardo (MS) / Fabricio (MS) 0x1 Jhonatan (MS) / Gilson (MS)

Carlão (SP) / Rico (SP) 1x0 Alexandre (SP) / Adriano (SP)

David Pereira (BA) / Pedro (SP) 1x0 Pezão (SP) / Fabio Toro (SP)

Carlos Junior (RJ) / Neto (SE) 0x1 Lucas (RJ) / João Pedro (RJ)

Caio (SE) / Nau (SE) 0x1 Caio (CE) / Henrique (CE)

Tony (SC) / Martinho (SC) 1x0 Rodrigo (ES) / João Victor (ES)

Alessandro (MA) / Gui (MS) 0x1 Marcos (PE) / Wesley (PE)

Gabriel (PR) / Patrick (PR) 1x0 Gustavo (SP) / Luiz (SP)

Douglas Calepes (MS) / Wellington (MT) 1x0 Carrion (SP) / Cassio (PS)

Carlão (SP) / Rico (SP) 1x0 Jhonatan (MS) / Gilson (MS)





As disputas nesta quinta-feira (21) começam as 8h com as duplas masculinas. Confira os confrontos:

1 21/11 - 08:00



FELIPE CAVAZIN(PR) /ANDERSON MELO(RJ) vs MARCOS(PE)/WESLEY(PE)

2 21/11 - 08:00

THIEGO(PB) /LUAN(RN) vs TIAGO CASTILHOS(SP)/MARCOS CABRAL(SP)

3 21/11 - 08:00

ALLYSSON LIMA(CE) /MÁRCIO GAUDIE(RJ) vs LUIS (MG)/LIPPI(RJ)

4 21/11 - 08:00

DAVID PEDREIRA(BA) /PEDRO(SP) vs LUCCAS LIMA(SP)/GUTO(SP)

5 21/11 - 08:30 DOUGLAS CALEPES(MS) /WELINGTON(MT) vs RAFAEL(PB)/RENATO(PB)

6 21/11 - 08:30

EDUARDO BORGES(SP) /THIAGO(PB) vs ANDRÉ LUIS(DF)/FABIO(GO)

7 21/11 - 08:30 MOACYR(SP) /LUAN(SP) vs PABLO(MA)/JEAN(MS)

8 21/11 - 08:30 LIPE(CE) /RAFA(PR) vs CAIO(CE)/HENRIQUE(CE)

9 21/11 - 09:00

LÉO VIEIRA(DF) /NILTON(RO) vs GABRIEL(PR)/PATRICK(PR)

10 21/11 - 09:00

MATEUS(CE) /YURI(BA) vs FELIPE(DF)/LUCCAS(DF)

11 21/11 - 09:00

GABRIEL SANTIAGO(DF) /PEDRO(PB) vs RAFA CARVALHO(PR)/GAIA(PA)

12 21/11 - 09:00

CARLÃO(SP) /RICO(SP) vs ALVARO ANDRADE(SE)/ADELMO(BA)

13 21/11 - 09:30 LUCAS(RJ) /JOÃO PEDRO(RJ) vs FABIO(CE)/ALLISON(SC)

14 21/11 - 09:30

LUIZ(SP) /JÚLIO CESAR(SP) vs HUGO(GO)/ROMILDO(DF)

15 21/11 - 09:30

MATHEUS SANTOS(ES) /BENHUR(ES) vs IGOR BORGES(RJ)/LÉO(RJ)

16 21/11 - 09:30 JEFFERSON(CE) /MIGUEL(MS) vs TONY(SC)/MARTINHO(SC)