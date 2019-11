Problemas afastam Arrascaeta de meta contratual, e Flamengo economiza quase R$ 6 milhões

(Foto: Jorge R Jorge/BP Filmes)









Que Arrascaeta foi um investimento que deu certo no Flamengo, ninguém duvida. Com 15 gols e 13 assistências, o uruguaio vive a melhor temporada da carreira. O que chama a atenção, porém, é que até os males de 2019 vieram para bem, e as vezes em que foi desfalque fizeram com que o Rubro-Negro economizasse quase R$ 6 milhões.





Explicando: o camisa 14 não cumprirá a meta de minutos prevista em contrato que obrigaria o clube a comprar novo percentual ao Defensor, do Uruguai. E isso independe da decisão da comissão técnica para o clássico com o Vasco.





Recuperado da entorse no joelho esquerdo que o tirou dos últimos dois jogos, Arrascaeta já voltou a treinar no campo com bola, mas ainda faz reforço muscular e está nas mãos da comissão técnica levá-lo para a partida desta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, ou preservá-lo visando o duelo com o River Plate, dia 23, no Peru.





Seja qual for a opção, uma coisa é certa: o uruguaio não alcançará os 4 mil minutos previstos em contrato mesmo que fique em campo todo o tempo nos possíveis nove jogos do Flamengo até o fim de 2019.





Números de Arrascaeta em 2019





2.991 minutos em campo

33,2 jogos na temporada

43 jogos utilizado

37 titular

6 saindo do banco

15 gols

13 assistências





E por que isso resulta em economia para o clube? No ato da compra de 25% dos direitos econômicos do Defensor Sporting, ficou decidido que: caso Arrascaeta estivesse em campo por 4 mil minutos em cada um dos dois primeiros anos de contrato, o Flamengo seria obrigado a comprar os 12,5% que os uruguaios ainda detêm. A cláusula indica 6,25% por 1.25 milhão de euros (R$ 5.7 mi) por temporada.





A primeira parte deste acordo, que indicava que o Rubro-Negro deveria efetuar o pagamento em parcela única até o dia 20 de fevereiro de 2020, já está anulada. Isso porque Arrascaeta soma 2.991 minutos em campo neste ano e tem a possibilidade de atuar por somente mais 810 minutos (seis rodadas do Brasileirão, final da Libertadores e possíveis dois jogos do Mundial), totalizando 3.801. Abaixo da meta estipulada.





A cláusula é a mesma que existe no contrato de Rodrigo Caio, mas, neste caso, em termos mais favoráveis aos cariocas. O zagueiro já superou a meta também de 4 mil minutos, e o Flamengo pagará 1 milhão de euros ao São Paulo por mais 15% dos direitos econômicos. Com este percentual, passará a ser majoritário nos direitos do jogador, totalizando 60%.





Com Arrascaeta, no entanto, o clube já tem este "poder". Em janeiro, pagou 18 milhões de euros por 75% (13 pelos 50% do Cruzeiro e 5 por 25% do Defensor).





Ausências de Arrascaeta em 2019





12 jogos como desfalque

3 por lesão na coxa

5 por cirurgia no joelho

2 por entorse no joelho

2 por convocação para o Uruguai





A matemática que impediu que Arrascaeta superasse a meta estipulada inclui alguns fatores: falta de prestígio com Abel Braga, convocação para seleção de seu país e, obviamente, lesões. O camisa 14 esteve em campo em 43 dos 65 jogos do Flamengo na temporada, 37 como titular e seis saindo do banco de reservas. Com o antigo treinador, ficou os 90 minutos em somente sete das 21 ocasiões em que foi utilizado.





Com apenas um cartão amarelo no ano, o uruguaio não passou por suspensões, mas desfalcou o Flamengo em duas partidas ao ser chamado por Óscar Tabárez para amistosos com Costa Rica e Estados Unidos na data FIFA de setembro.





O grande problema, por sua vez, foi mesmo a questão médica. Arrascaeta teve três lesões importantes e ficou fora de dez partidas até o momento. A primeira, muscular na coxa, o tirou de três jogos em agosto. Em outubro, a cirurgia nos ligamentos e no menisco do joelho esquerdo impediu que fosse utilizado em mais cinco partidas.





Por fim, uma entorse no mesmo joelho esquerdo o deixou fora das últimas duas rodadas do Brasileirão, contra Botafogo e Bahia.





Nesta quarta-feira, o compromisso é contra o Vasco, no Maracanã, em partida antecipada da 34ª rodada do Brasileirão. A lesão não incomoda mais, mas a presença de Arrascaeta ainda é dúvida. Mais importante do que minutos contratuais, o que está em jogo é o planejamento de Jorge Jesus para a tão esperada reta final de 2019.





Globo Esporte