Puma Brasil lança novo e-commerce com o posicionamento "mudamos o jogo"

Focada em sempre lançar novidades, a Puma, uma das líderes mundiais no mercado esportivo, apresenta sua primeira plataforma própria de e-commerce no Brasil, puma.com. Com visual mais moderno, dinâmico e melhor navegabilidade, a nova loja online segue os padrões desenvolvidos pela PUMA globalmente e facilita a vida do consumidor, oferecendo menus mais acessíveis, agilidade na pesquisa por produtos e melhor experiência de navegação em dispositivos móveis, seguindo a tendência mobile first. O canal passa a ser o principal destino para encontrar os principais produtos da marca, inclusive com algumas coleções exclusivas.





Segundo Fábio Kadow, diretor de marketing da Puma Brasil, o novo portal reforça a estratégia da marca no ambiente digital e intensifica a conexão com os consumidores brasileiros que procuram tendências, experiencias e inspirações. “Com a nova plataforma, conseguimos atingir nosso objetivo que é o de proporcionar uma experiência de compra diferenciada e exclusiva, dentro do planejamento de comunicação integrada com as nossas redes sociais, influenciadores e iniciativas. Estamos mudando o jogo!”.





Em sua história, a Puma sempre está envolvida com o novo. Isso é visto desde a tecnologia e designs inovadores dos produtos até os embaixadores, campanhas e ações realizadas. O site é mais um passo para a Puma conseguir aumentar ainda mais sua visibilidade no mercado brasileiro, que vem se tornando um dos principais mercados da marca no mundo.





“O crescimento da Puma Brasil está relacionado à produtos que agregam tecnologia e estilo, distribuição segmentada atendendo diferentes consumidores e forte parceria com clientes estratégicos. O nosso time local de atletas e embaixadores também fazem a diferença e ajudam a traduzir os valores da marca para o público”, comenta Fábio Kadow.