Real Madrid perde oportunidades, empata com Betis e não assume liderança isolada

Havia uma oportunidade de ouro para o Real Madrid assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Mas o sábado era mesmo de tropeços. Depois da inesperada derrota do Barcelona para o Levante, os merengues não saíram do empate por 0 a 0 com o Betis, no Santiago Bernabéu, pela 12ª rodada. Até que tentaram, pressionaram no fim, mas faltou um pouquinho de capricho nas finalizações para evitar o primeiro jogo sem gol em casa na temporada.





O Real Madrid criou mais, sem dúvidas, esteve longe de deixar a impressão que sairia com a vitória a qualquer momento. Até teve um gol bem anulado, de Hazard no primeiro tempo, e um pênalti não apitado, por mão de Feddal, mas ficaram marcadas as chances desperdiçadas, duas por Vinicius Juniors nos minutos finais, e uma clara por Mendy. O Betis ameaçou em um contra-ataque ou outro - e só.





O Real Madrid chegou aos mesmos 22 pontos do Barcelona com o empate, embora pudesse dormir na ponta isolada com a vitória. Os dois se enfrentarão apenas em dezembro. O Betis é o 14º, com 13 pontos. Veja aqui a tabela atualizada.





Badalado pela boa atuação contra o Leganés, Rodrygo foi titular, mas desta vez não conseguiu produzir o mesmo. Ele saiu para a entrada de Vinicius Junior aos 20 minutos do segundo tempo - o ex-jogador do Flamengo teve duas chances, mas parou no goleiro Robles. Casemiro foi outro brasileiro em campo do lado do Real, enquanto Marcelo e Militão não saíram do banco. Pelo Betis, Sidnei e Emerson atuaram os 90 minutos.





O Real Madrid volta a campo quarta-feira, contra o Galatasaray, pela quarta rodada do Grupo A da Liga dos Campeões. Os merengues estão em segundo, com quatro pontos, mas pouco confortáveis na tabela.





