Real Madrid vira com belo gol de Modric e segue na cola do Barcelona

O Real Madrid tomou susto logo com um minuto de jogo, quase ficou atrás do placar novamente, mas conseguiu boa virada para bater o Real Sociedad e seguir na cola do Barcelona na briga pela liderança do Campeonato Espanhol. Na noite deste sábado, pela 14ª rodada, Willian José abriu o placar no Santiago Bernabéu, e Benzema, Valverde e Modric construíram a virada: 3 a 1 e mesma pontuação do líder (28).





O jogo





Logo no primeiro minuto, Sergio Ramos recuou muito mal para Courtois e viu Willian José aproveitar para limpar o goleiro e mandar para o gol vazio. O gol animou a Real Sociedad, que seguiu no campo de ataque mas viu os donos da casa empatarem na bola parada. Modric cruzou e Benzema, de peito, deixou tudo igual. Willian José ainda teve mais uma grande chance na cara do gol, mas não conseguiu aproveitar.





Logo no início da segunda etapa, Valverde contou com desvio para virar o jogo. Discreto, Rodrygo teve sua única chance aos oito minutos, 12 antes de sair para a entrada de Bale. Mesmo vaiado, o galês teve boa atuação e iniciou a jogada do terceiro - e muito bonito - gol. Ele cruzou, Benzema escorou para trás e Modric emendou de primeira com a canhota para tranquilizar a torcida merengue.





O Real Madrid chegou aos mesmos 28 pontos do Barcelona, mas tem uma vitória a menos e ocupa a segunda colocação. A Real Sociedad segue em quinto, com 23 pontos.





Globo Esporte