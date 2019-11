Renato Gaúcho acena com "sim" e aguarda reunião para tratar de renovação com o Grêmio

(Foto: Lucas Uebel/Divulgação Grêmio)









Renato Gaúcho quer renovar com o Grêmio. E o Grêmio quer renovar com Renato. Com as duas partes alinhadas, a tendência é de que o técnico estenda o vínculo por mais uma temporada com o tricolor gaúcho. Em Porto Alegre, o empresário Gerson Oldenburg espera um chamado do presidente Romildo Bolzan para tratar sobre o tema.





Ainda não há data para a reunião entre Romildo e o empresário de Renato. Mas como o clube passou por compromissos importantes, como as semifinais da Libertadores e o clássico Gre-Nal, terá mais espaço na agenda para tratar de questões da próxima temporada.





– Acho que devemos tratar disso em breve, na próxima semana. Todos sabem do interesse do Grêmio em renovar com o Renato, assim como ele também quer permanecer. Não tinha como tratar desse assunto com o jogo com o Flamengo em vista, e o Gre-Nal – explica o empresário ao GloboEsporte.com.





De acordo com Oldenburg, Renato recebeu sondagens de outros clubes do Brasil e do Exterior. Mas o foco do técnico é o clube gaúcho.





– Alguns clubes vieram me perguntar sobre a situação, se o Renato ficaria no Grêmio. Eu falei da identificação que tem com o clube, da relação que tem por aqui – afirma.





Em entrevista para a Rádio Globo no início da semana, Romildo também falou sobre a importância da permanência de Renato. E confirmou ter recebido uma sinalização positiva:





– O Renato é fundamental, nós vamos aprofundar essas conversas. Nós já sinalizamos para ele e ele já sinalizou para nós. Falta sentar e organizar, temos situações para ficar bem claras.





Renato é o técnico mais longevo em um clube da Série A. Desde que foi recontratado, em 2016, elevou o Grêmio de patamar. Foi campeão da Copa do Brasil (2016), da Libertadores (2017), Recopa (2018) e de dois Gauchões (2018 e 2019).





Nesta temporada, o técnico encerrará o ano somente com o título do Gauchão. Por outro lado, chegou até as semifinais da Copa do Brasil e Libertadores. Ao mesmo tempo, encerra o ano sem derrotas em clássico Gre-Nal em cinco jogos.





Globo Esporte