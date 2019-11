Ribeirão Preto recebe Circuito do Vôlei de Praia a partir desta quarta-feira

A cidade de Ribeirão Preto foi escolhida para receber a terceira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que começa nesta quarta-feira (20). A disputa será das categorias masculino e feminino.





O torneio acontecerá em uma quadra montada no estacionamento do supermercado Carrefour, que fica no complexo do Ribeirão Shopping. Os torcedores terão direitos a entrar gratuita nas arquibancadas mediante doação de um quilo de alimento não perecível. Esta será a última etapa no circuito em 2019, que retorna em janeiro em João Pessoa (PB).





A etapa marcará a estreia da atleta Mari nas areias. A paranaense brilhou nas quadras e agora se aventura nas areias. Ela fará dupla com Duda, que normalmente disputa as competições ao lado de Ágatha, que foi preservada visando os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.





“Aceitei o convite por ser um aprendizado muito grande. A ideia seria começar a disputar os torneios no meio de 2020, mas conversei com a Paula e minha comissão técnica, achamos que era uma oportunidade para absorver conhecimento, informação. Não vamos chegar em Ribeirão Preto pensando em resultado, sei que estou só no começo do processo, mas estou feliz em poder trocar essa experiência, participar dos treinamentos com a Duda e aprender coisas novas”, disse Mari.





A atleta entrará na disputa do classificatório, que começa na quarta-feira, para tentar uma das vagas na fase de grupos, já que Mari não possui pontos no ranking de entradas. As adversárias serão definidas nesta terça, após o congresso técnico.





Ribeirão também receberá as irmãs Maria Clara e Carol Solberg, do Rio de Janeiro, que buscam um bom resultado nesta terceira etapa. Elas são filhas da ex-jogadora e treinadora Isabel Salgado, que marcou época na seleção brasileira nos anos 80 e 90.





“Estou muito animada em poder jogar novamente com a Maria, estou voltando de uma lesão complicada no ombro, fiquei 45 dias sem atuar para poder me recuperar. Estou retomando devagar, vamos disputar a etapa sem cobranças, nos divertindo e curtindo o momento. Claro que queremos ir bem, vamos entrar para ganhar, como sempre, mas tenho consciência de que estou retomando o ritmo”, disse Carol.





Ribeirão Preto (SP) recebeu etapas do Circuito Brasileiro em duas oportunidades. A primeira, em 1995, teve como vencedores Zé Marco/Emanuel (PB/PR) e Karina/Renata (RJ). Depois, em 2004, Ricardo/Emanuel (BA/PR) e Sandra/Ana Paula (RJ/MG) foram as vencedoras. A cidade também recebeu uma etapa de outro torneio, o Circuito Challenger, em 2014, com títulos para Duda/Carolina Horta (SE/CE) e Lipe/Beto Pitta (CE/RJ).





A estreia do tour aconteceu em Vila Velha (ES), em setembro, com ouro para Ágatha/Duda (PR/SE) e André Stein/George (ES/PB). Em Cuiabá, no mês passado, os títulos ficaram com Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE) e Alison/Álvaro Filho (ES/PB).





O Circuito acontece até domingo terá transmissão do Facebook da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e as finais com transmissão exclusiva dos canais SporTV.