Sampaoli admite interesse do Racing, mas se esquiva ao comentar sobre futuro no Santos

O técnico Jorge Sampaoli, do Santos, se esquivou ao comentar sobre seu futuro após a vitória sobre o Cruzeiro por 4 a 1, neste sábado, na Vila Belmiro. Ainda não há uma definição sobre se o argentino permanecerá no clube, apesar de seu contrato terminar apenas no final do próximo ano.





O Racing, da Argentina, mandou o dirigente Diego Milito para conversar com o treinador. Para piorar, a diretoria do Santos anunciou após a partida contra o Cruzeiro a saída do superintendente Paulo Autuori. O dirigente havia comunicado nesta semana que sairia em dezembro.





Sampaoli admitiu o interesse da equipe de Avellaneda, mas disse que não quis ouvir propostas.





– Intenção do Racing é real. Tenho boa relação com Milito, mas é algo geral. Expliquei sobre o foco até 8 de dezembro, quero fazer mais pontos, fazer história. Não quero ouvir outra possibilidade. Se posso analisar outra equipe para 2020, faltaria respeito ao Santos. E nunca faria. Não sinto isso – afirmou o treinador.





O foco de Sampaoli é superar a campanha do Santos de 2016, quando o time fez 71 pontos e foi vice-campeão do Brasileiro. Após bater o Cruzeiro, o time foi a 68 pontos, assumindo a vice-liderança – o Palmeiras joga neste domingo, contra o Grêmio, e pode retomar o segundo lugar.





– Estamos buscando o melhor, queremos superar os 71 pontos da equipe de 2016. Queremos estar na história desse clube. Só pensamos na partida de quinta (contra o Fortaleza).





O Santos garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Na quinta, vai ao Ceará para enfrentar o Fortaleza, às 20h. Marinho e Gustavo Henrique, suspensos, são desfalques.





