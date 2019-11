São Paulo precisa vender jogadores para cobrir prejuízo e vai avaliar eventuais propostas

(Foto: Marcos Ribolli)







O São Paulo precisa vender jogadores para ganhar dinheiro e cobrir seu prejuízo financeiro. É o que aponta um relatório financeiro do clube ao qual o GloboEsporte.com teve acesso. A necessidade se dá pelo déficit de R$ 76,5 milhões registrado entre janeiro e agosto.





A falta de receitas do São Paulo gerou esse prejuízo, e a venda de jogadores é uma das causas. O clube projetou ganhar R$ 121,4 milhões com negociações, mas arrecadou R$ 71 milhões em transferências de atletas. A venda de Morato ao Benfica, confirmada em setembro, não entra nesta conta.





Na janela do meio de ano, o São Paulo adotou a estratégia de apostar em ganho esportivo e não vender seus principais destaques de Cotia. Entre eles, Antony, pelo qual a diretoria afirma ter recusado oferta de 20 milhões de euros – esse dinheiro deixaria o orçamento no azul.





Esse panorama agora mudou, e o São Paulo está aberto a avaliar eventuais propostas. Apesar da necessidade de vender, o clube adota o discurso de que não vai se desfazer de seus jogadores por qualquer oferta. Neste momento, por exemplo, uma possível proposta como a que foi recusada por Antony seria analisada.





A necessidade de vendas está descrita em um trecho do balancete do São Paulo:





"(...) o planejamento é readequar o elenco de atletas no sentido de reduzir custos e prover receitas suficientes, substancialmente com a negociação de direitos federativos de atletas profissionais e com melhor desempenho esportivo da equipe de futebol, para manter o custeio mensal do futebol profissional e reduzir o endividamento geral do Clube, objetivando os patamares previstos na proposta orçamentária aprovada pelo Conselho Deliberativo"





Entre os jogadores do São Paulo valorizados no mercado estão Liziero, Antony e Igor Gomes. O volante foi o principal alvo de observação do Barcelona.





Além deles, Arboleda poderia ter saído na última janela de transferências, mas não houve propostas convincentes. A valorização esperada para o zagueiro com a participação na Copa América pela seleção do Equador não ocorreu. O clube recusou proposta de empréstimo do Kansas City, dos Estados Unidos.





Rodrigo Caio, no Flamengo, renderá dinheiro ao clube após bater meta contratual que obriga o Rubro-Negro a comprar do São Paulo uma cota anual de 15% dos direitos por 1 milhão de euros (cerca de R$ 4,5 milhões).





Os cariocas cogitam antecipar a compra de outros 15% do São Paulo previstos para serem adquiridos em 2020 pelo mesmo valor, mediante metas alcançadas pelo defensor. A possibilidade é vista com bons olhos pelo clube do Morumbi e teria de ser discutida.





