Seattle Sounders vence Toronto FC na final e conquista título da MLS

(Foto: Abbie Parr/Getty Images/AFP)









O Seattle Sounders conquistou neste domingo a liga americana de futebol (MLS) de 2019 ao vencer na final o Toronto FC por 3 a 1 no estádio CenturyLink Field, em Seattle diante de 70 mil espectadores.





Os gols do Seattle foram marcados na etapa final pelo surinamês Kelvin Leerdam, o espanhol Víctor Rodríguez e o peruano Raúl Ruidíaz. O Toronto descontou nos acréscimos por meio do jogador da seleção americana Jozy Altidore.





Este foi o segundo título em quatro anos dos Sounders, que já haviam vencido a Liga em 2016. Já o Toronto deixou escapar o que poderia ter sido seu segundo troféu em três anos já que venceu em 2017. O Seattle emendou 12 triunfos seguidos jogando em casa nos playoffs, igualando assim o recorde da MLS. O espanhol Rodríguez foi eleito MVP (Jogador Mais Valioso) da final.





Quando menos se esperava, já que o Toronto havia sido melhor durante o primeiro tempo e os primeiros 15 minutos do segundo, o surinamês Kelvin Leerdam abriu o placar para o Seattle, com um chute de pé direito após uma assistência do peruano Ruidíaz.





Aos 31, o espanhol Rodríguez marcou o segundo e abriu o caminho para a vitória com um diparo no ângulo da segunda trave do goleiro Westberg, que nada pôde fazer.





No último minuto, o peruano Ruidíaz ampliou em um contra-ataque e definiu com classe na saída do goleiro. Aos 48, Jozy Altidore descontou para o Toronto com um belo gol de cabeça após um cruzamento de Alejandro Pozuelo.





Confira os dez últimos campeões da MLS:





2019: Seattle Sounders

2018: Atlanta United

2017: Toronto FC

2016: Seattle Sounders

2015: Portland Timbers

2014: Los Angeles Galaxy

2013: Sporting Kansas City

2012: Los Angeles Galaxy

2011: Los Angeles Galaxy

2010: Colorado Rapids

2009: Real Salt Lake





Os clubes com mais títulos na MLS:





Los Angeles Galaxy 5 (2002, 2005, 2011, 2012 e 2014)

DC United 4 (1996, 1997, 1999 e 2004)

Houston Dynamo 2 (2006 e 2007)

Sporting Kansas City 2 (2000 e 2013)

San José Earthquakes 2 (2001 e 2003)

Seattle Sounders 2 (2016 e 2019)





