Senador apresenta projeto para obrigar a divulgação de áudios e vídeos do VAR

(Foto: André Durão)

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) apresentou um projeto nessa quinta-feira (7) para que os áudios e vídeos do VAR sejam obrigatoriamente divulgados. Assim, todos teriam acesso a comunicação entre os árbitros e os vídeos utilizados para embasar as decisões da arbitragem.





No projeto, que possui apenas três artigos, o senador prevê a criação do Programa de Transparência dos Árbitros Assistentes de Vídeos e Áudios, que o objetivo de determinar que todos os jogos do futebol brasileiro com uso do árbitro de vídeo tenham os seguintes itens divulgados aos veículos que estejam transmitindo a partida:





• O áudio da comunicação entre o árbitro e a sala do VAR;

• Os vídeos utilizados pelo VAR;

• O áudio dos microfones usados por árbitros, bandeirinhas e todos assistentes e auxiliares envolvidos na partida (mesmo quando não envolva o VAR).





A regulação seria feita pelo CBF, em um prazo de 30 dias após a aprovação do projeto.





"Vivemos um momento da informação imediata, onde todos e todas têm acesso a tudo, a qualquer hora e a qualquer momento... Acreditamos que esta proposta trará transparência para a população, imprensa e principalmente para o futebol brasileiro durante as partidas", diz trecho da justificativa do senador para a apresentação do projeto", diz trecho da justificativa apresentada pelo senador para a apresentação do projeto.





A PL de número 5.926 de 2019 inicia sua tramitação pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, com abertura para a apresentação de emendas. Caso seja aprovada em comissões, não teria necessidade de passar por votação em plenário para se tornar lei.