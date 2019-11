Sertãozinho acerta com preparador de goleiros experiente para Série A2

(Foto: Luciano André/Divulgação/Sertãozinho F.C.)









O Sertãozinho acertou com o experiente preparador de goleiros Francis de Castro para comandar o trio de arqueiros na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, em 2020.





Castro passou por clubes como Ipatinga, Mirassol, Vasco da Gama e, mais recentemente, São Caetano. No Sertãozinho, ele segue a segunda semana da pré-temporada. Conhecedor da divisão, ele revela o motivo do acerto com o Touro.





- Eu conheço o Sertãozinho, já joguei contra. Conheço a divisão, a cidade e o entusiasmo do clube no tão sonhado acesso. Isso me motivou e também facilitou para eu aceitar o desafio – revelou.





Sob o olhar de Castro, os goleiros João Guilherme, Matheus Tolentino e Renan Pastre treinam forte para tentar garantir a titularidade. Para o preparador, o tempo de preparação que corresponde, aproximadamente, três meses de trabalho até o início da competição, pode fazer a diferença.





- A gente tem muito tempo para trabalhar, mais do que imaginamos. Temos uma programação alinhada para não encavalar treinos e, consequentemente, evoluir de forma gradativa – disse o ex-goleiro, que já teve passagens por Mirassol, Linense e Goiás.





Neste sábado, o elenco do Touro fez um treinamento dentro da água no Complexo Poliesportivo Edgard Dega Gonçalves, para ganhar força e explosão muscular. A estreia do Sertãozinho na competição está prevista para janeiro de 2020.





Globo Esporte