Sob pressão, Emerson Sheik deixa a diretoria do Corinthians

Emerson Sheik deixou a diretoria do Corinthians na tarde dessa segunda-feira (4). O ex-atacante se reuniu com o presidente Andrés Sanchez e outros membros da cúpula alvinegra no CT Joaquim Grava e pediu para deixar o Timão.





Sheik sofria com críticas da torcida e pressão interna e balançava no cargo de coordenador de futebol, e decidiu por deixar o cargo antes de uma possível demissão.





Ele ainda mostrou insatisfação com o vazamento de algumas informações sobre o assunto e notícias falsas sobre o seu trabalho e comportamento dentro do clube. Sheik se sentiu desprotegido pelos seus superiores.





Ao pendurar as chuteiras no início do ano, Sheik assumiu o cargo de coordenador de futebol. O ex-atacante conquistou o Campeonato Paulista (2013 e 2018), Campeonato Brasileiro (2011 e 2015), Recopa Sul-Americana (2013), Libertadores (2012) e Mundial (2012) como jogador pelo clube.





Ele estava ao lado de Vilson Menezes, que assumiu o cargo de gerente de futebol. O ex-zagueiro também é alvo de críticas, principalmente pela torcida, mas foi mantido, por ora, no cargo.





Após a derrota para o Flamengo, a diretoria decidiu demitir o técnico Fábio Carille, além de toda a comissão técnica: os auxiliares Fabinho e Leandro Silva, o preparador físico Walmir Cruz e o analista de desempenho Denis Luup deixaram os cargos.