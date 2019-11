Stock Car anuncia calendário de temporada histórica

(Foto: Duda Bairros/Stock Car)

Enquanto se prepara para uma temporada que marcará sua história, a Stock Car anunciou nesta sexta-feira (29/11) as datas e locais das corridas do Campeonato Brasileiro de 2020. Um dos destaques é o retorno da famosa Corrida de Duplas, que costuma atrair pilotos de todo o mundo e das principais categorias do esporte a motor internacional para formar parcerias com os competidores oficiais.





Com uma intensa movimentação nos bastidores, a Stock Car, que completou 40 anos de existência em 2019, vai se preparando para uma temporada que promete ser das melhores. O campeonato do ano que vem terá início no dia 29 de março, com a sempre badalada e disputadíssima Corrida de Duplas, que novamente atrairá competidores de todo o mundo, motivados pela oportunidade de tentar vencer em uma das categorias mais competitivas do planeta. No ano passado a prova não foi realizada justamente por uma coincidência de datas com importantes campeonatos do exterior – o que impediria a vinda de alguns dos principais pilotos da atualidade para o Brasil.





“O retorno dessa prova dará um grande impulso a um campeonato que já conta com a Corrida do Milhão, maior evento individual do esporte a motor brasileiro. Ao lado da Super Final, que tradicionalmente decide o nosso campeonato, essas provas comporão com as demais corridas um pacote recheado de emoção e esporte no mais alto nível”, diz Carlos Col, CEO da Vicar Promoções Desportivas, organizadora da Stock Car. “Devo frisar que começaremos o ano com muita força e teremos uma temporada no mínimo espetacular”, ressaltou.





Evento premium – A famosa Corrida do Milhão continuará a ser realizada em agosto, no dia 23, confirmando sua condição de evento premium do calendário automobilístico nacional. “Essa prova é um dos principais focos dos maiores patrocinadores do automobilismo nacional todos os anos”, relata Carlos Col. “E, claro, devido à maior premiação do esporte brasileiro para uma única prova as equipes e pilotos a têm como um momento especial”.





A fórmula de prova única com pontuação dobrada na última etapa será mantida para 2020. “Essa é uma receita que tem dado muito certo, por manter a expectativa de quem será o campeão até a bandeirada final da última corrida do ano”, diz o dirigente. “Em termos de formato de calendário e atratividade em todas as corridas, chegamos a um pacote bastante forte. Aliando isso às novidades nas áreas técnica, desportiva e de promoção que teremos no ano que vem, podemos dizer que estão dados os elementos para oferecermos um grande ano para os fãs e marcas que nos acompanham. Que venha 2020”, completa Col.





Três das doze etapas serão disputadas no formato rodada simples, com apenas uma prova: Corrida de Duplas, Corrida do Milhão e Super Final. As demais serão realizadas com duas corridas, ambas no domingo. E duas datas ainda têm detalhes a confirmar: a 4ª etapa, marcada para Campo Grande (MS) no dia sete de junho, depende de obras de aprimoramento a serem realizadas no traçado sul-mato-grossense. Já a 10ª etapa, dia oito de novembro, tem o local a ser definido.





A categoria estuda ainda a realização de uma sessão especial de treinos, cuja data inicialmente prevista é oito de março, três semanas antes da abertura do campeonato. A sessão, que ainda deve ser confirmada, visa a aclimatação de equipes e competidores ao novo carro que estreará no ano que vem. Será também a primeira aparição oficial do Toyota Corolla Stock Car, modelo já anunciado como rival do Chevrolet Cruze.





Confira o calendário 2020 da Stock Car:





08/03 – A Confirmar – Treino Coletivo





29/03 – Goiânia (GO) – 1ª etapa (Corrida de Duplas)





12/04 – Velopark (RS) – 2ª etapa





17/05 – Londrina (PR) – 3ª etapa





07/06 – Campo Grande (MS)/Alternativa – 4ª etapa





28/06 – Velo Città (SP) – 5ª etapa





19/07 – Santa Cruz do Sul – 6ª etapa





23/08 – Interlagos (SP) – 7ª etapa (Corrida do Milhão)





13/09 – Londrina (PR) – 8ª etapa





18/10 – Cascavel (PR) – 9ª etapa





08/11 – A Confirmar – 10ª etapa





22/11 – Goiânia (GO) – 11ª etapa





13/12 – Interlagos (SP) – 12ª etapa (Super Final)