Súmula cita dois atletas do sub-20 do Corinthians após confusão contra o Flamengo em Cariacica

Dois atletas do sub-20 do Corinthians foram citados na súmula pelo árbitro Felipe Duarte Varejao após a eliminação da equipe contra o Flamengo, em Cariacica, no Espírito Santo, domingo, no empate sem gols pela semifinal do Brasileirão da categoria, em partida que acabou em confusão generalizada em campo.





Segundo o documento, tanto o zagueiro Raul Gustavo como o atacante Léo Pereira agrediram o goleiro Hugo, do time do Flamengo. Veja o trecho abaixo:





"Após o término da partida, ainda no campo de jogo, iniciou-se uma confusão generalizada entre atletas de ambas as equipes. Foi possível identificar que o atleta nº 11 da equipe do SC Corinthians, sr: Leonardo A. dos Santos Pereira, desferiu um soco atingindo a região da nuca do goleiro da equipe do CR Flamengo, nº 01, sr: Hugo de Souza Nogueira, que foi cercado por vários atletas do SC Corinthians. Neste momento, o atleta nº 04 da equipe do SC Corinthians, sr: Raul Gustavo P. Bicalho acerta um soco violento no rosto do goleiro supracitado, que após cair ao solo, levanta-se e revida com um chute na altura das nádegas do adversário nº 04, que ainda tenta atingir o goleiro com uma solada na altura da coxa. Informo que o goleiro supracitado teve um sangramento no rosto e necessitou de atendimento médico ainda no campo de jogo. Relato ainda que, em ato contínuo, houveram invasões de atletas e comissões técnicas de ambas as equipes, não sendo assim possível individualizar as ações de outros envolvidos além dos supracitados, devido a confusão generalizada".





De acordo com Felipe Bevilacqua, procurador-geral do STJD, as imagens ainda serão analisadas para que seja feita a melhor identificação de todos os envolvidos na confusão.





O Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê, em seu artigo 254-A (praticar agressão física durante partida) uma suspensão de quatro a doze partidas.





Em suas redes sociais, o zagueiro Raul Gustavo pediu desculpa pelos fatos ocorridos. Veja:





"Nenhuma palavra que eu escreva nesse texto seria capaz de justificar um ato impensado como o que tive hoje. Não tenho como explicar a decisão que tomei no calor de um momento de aflição, e gostaria de usar esse espaço apenas para me desculpar com meus adversários, meus companheiros de equipe, torcedores e a todos que entristeci com essa atitude.





Existem momentos em que nem sempre agimos como deveríamos, e esse foi um deles. Hugo, a você, sua família e companheiros: me desculpem. Espero que, como sempre fiz em minha vida, eu aprenda com esse erro e não o repita. Esse percalço não define meu caráter e minha personalidade".





O mesmo aconteceu com o atacante Léo Pereira:





"Valeu rapaziada pela entrega dentro de campo , Estamos triste pelo fato q teve a desclassificação...Mais feliz pela garra e a entrega. Tudo isso q aconteceu , Deus sabe de tudo e Deus cuidará de tudo nesse momento 🙏🏽🙏🏽 Tem momentos em que cometemos atos impensados e hoje foi um deles. No calor de uma decisão acabei por agir de uma forma que não condiz com o que penso e defendo. Só posso vir aqui pedir minhas sinceras desculpas aos companheiros, torcedores e atletas do clube adversário e trazer a certeza de que foi, mais uma vez, um aprendizado para mim."





Globo Esporte