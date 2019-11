T.J. Oshie empata no final e Capitals vencem Bruins no shootout

Em um dos clássicos regionais da NHL, Boston Bruins e Washington Capitals se enfrentaram no TD Garden em Boston, e os Capitals saíram vitoriosos por 3 a 2 no shootout. O jogo foi muito atípico, com os visitantes jogando melhor durante todo o tempo, mas parando numa noite inspirada do goleiro reserva Jaroslav Halak, que teve 42 defesas. Mesmo assim, no final, um gol salvador de T.J. Oshie levou a partida para o tempo extra, e Washington venceu. As duas equipes lideram suas respectivas divisões, mas os Caps venceram 12 dos últimos 15 confrontos, enquanto os B’s perderam cinco dos últimos seis.





No começo do primeiro período, a partida estava bem mais estudada, com os dois times não conseguindo quase nada ofensivamente. Os Capitals tiveram a principal chance com Evgeny Kuznetsov, mas foram os Bruins que marcaram. Numa boa jogada de Danton Heinen no canto esquerdo do gelo, ele conseguiu achar Charlie Coyle no meio para fazer o primeiro. O gol não afetou os visitantes, que continuaram melhores e empataram pouco depois. Num chute de longe de John Carlson, Travis Boyd conseguiu o desvio para enganar Halak e deixar tudo igual.





Um dos raros momentos em que os Bruins estiveram melhores na partida foi no começo do segundo período, e eles conseguiram passar a frente de novo. Michal Kempny se enrolou com o disco e David Krejci ficou com ele, fazendo uma boa jogada com David Pastrnak para achar Chariie McAvoy livre no meio, mas o winger errou. No rebote, Pastrnak chutou sem ângulo para conseguir passar por Braden Holtby e marcar um belo gol.





Os Capitals tiveram várias chances de empatar novamente, principalmente com a sua segunda linha que, mesmo desfalcada de Carl Hagelin, tinha o domínio. Pelo lado dos Bruins, o desfalque de Patrice Bergeron era muito sentido, principalmente nas disputas de faceoff, com os Caps vencendo 67% das vezes nesse setor.





Na etapa final do tempo regulamentar, o domínio dos Capitals se intensificou, mas os Bruins se aproveitavam do seu jogo físico característico para conseguir algumas chances importantes, com Brad Marchand acertando a trave. No final, Alex Ovechkin teve sua melhor chance na partida, mas parou em Halak. No rebote, Carlson mandou um foguete direto na trave. Os Caps logo tiraram Holtby por um atacante a mais, e funcionou muito bem. Numa jogada típica do power play de Washington, Kuznetsov achou Oshie livre no meio para um chute rápido que bateu o goleiro dos Bruins e mandou o confronto para o OT.





As duas equipes jogaram muito para frente na prorrogação. Logo nos primeiros segundos, Carlson lançou Kuznetsov em velocidade, que saiu de cara com Halak mas o goleiro conseguiu defender. Pouco depois, foi a vez de Coyle ter uma boa chance, mas não conseguir a finalização e dar um breakaway para os Capitals novamente, mas Kuzy perdeu outro gol incrível. O shootout só foi decidido na quinta rodada, com um belo gol de Jakub Vrana e o erro de Chris Wagner, dando números finais para a partida.





Os Capitals voltam para casa para enfrentar o Anaheim Ducks na segunda-feira (18), enquanto os Bruins vão jogar fora de casa contra o New Jersey Devils na terça-feira (19).





