Taison é punido com um jogo de suspensão por reagir a caso de racismo na Ucrânia

A Associação Ucraniana de Futebol confirmou a suspensão de um jogo para Taison, por reagir mostrando o dedo do meio e chutando a bola em direção à torcida do Dínamo de Kiev após sofrer com racismo. O caso aconteceu no último dia 10 de novembro, por volta dos 30 minutos do segundo tempo, após o atacante ex-Internacional cometer uma falta em um jogador do Dínamo, que era visitante naquela partida.





O Dínamo de Kiev também recebeu uma punição. A Associação Ucraniana de Futebol ordenou que o clube jogasse uma partida com portões fechados e pagasse uma multa de 500 mil Grívnia (equivalente a R$ 87.160,38).





A Fifpro (associação internacional de jogadores) se manifestou no Twitter contra a punição imposta ao atacante brasileiro.





Estamos muito decepcionados com a decisão da Associação Ucraniana de Futebol de punir Taison com um jogo. Sancionar uma vítima de racismo vai além da compreensão e joga a favor daqueles que promovem esse comportamento vergonhoso.





Globo Esporte