Tarcísio Pugliese confirma proposta de Tiago Nunes para virar auxiliar do Corinthians

Após a final da Copa Paulista, Tarcísio Pugliese falou abertamente pela primeira vez sobre a possibilidade de ir para o Corinthians como auxiliar de Tiago Nunes.





Vice-campeão pelo XV de Piracicaba neste sábado, o treinador confirmou que recebeu uma proposta do novo comandante do Timão. Os dois se conhecem de longa data. Nunes foi auxiliar e preparador físico de Pugliese no início da carreira.





- Tenho essa proposta. O Tiago é um cara que conheço há muitos anos, foi meu auxiliar e preparador físico por muitos anos. Tem essa possibilidade, tem esse convite, mas não queria que nada tirasse meu foco, nada atrapalhasse a final do XV. Devo definir nos próximos dias.





Apesar de ficar lisonjeado pelo reconhecimento, Pugliese indicou que a tendência é que permaneça no XV de Piracicaba para a próxima temporada.





- O Corinthians é o Corinthians, é um time grande. Mas gosto muito daqui. Se fosse pensar só na questão financeira, eu iria para o Corinthians, mas não tem preço que pague estar com o coração em paz, fazer o que ama, no lugar que gosta e se sente bem. Estou muito feliz aqui. O Tiago é meu irmão, um cara sensacional. Trabalhar no Corinthians é um sonho para qualquer profissional do futebol, mas meu coração me pede para ficar em Piracicaba. Minha vontade é ficar no XV.





Há um ano no clube, ele chegou às semifinais da Série A2 do Paulista e à final da Copa Paulista em 2019 e já tem conversado com a diretoria sobre o planejamento para 2020, quando a prioridade do clube será buscar o acesso à elite estadual.





Por ter alcançado a decisão da Copa Paulista, o XV também já tem garantido um torneio nacional no calendário de 2020. Campeão, o São Caetano vai escolher entre disputar a Série D do Brasileiro ou a Copa do Brasil, enquanto que o Nhô Quim ficará com a vaga restante.





Depois de perder o jogo de ida em casa por 3 a 2, o XV buscou o empate no fim neste sábado, no Anacleto Campanella, mas não conseguiu a virada nos acréscimos. A igualdade por 1 a 1 foi suficiente para dar o título inédito ao São Caetano. O XV tentava o bicampeonato.





