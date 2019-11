Técnico do Peru admite contato do Boca à procura de informações sobre Guerrero

(Foto: Ricardo Duarte/Divulgação Inter)









Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o técnico do Peru afirmou que o Boca Juniors buscou informações sobre Paolo Guerrero, centroavante e artilheiro do Inter na temporada. O argentino Ricardo Gareca explicou que o clube de seu país procurou mais detalhes do jogador, além do desempenho dentro de campo.





O atacante de 35 anos tornou-se a principal figura no cenário eleitoral do Boca. Os três candidatos que disputarão a presidência do clube em dezembro acenam com a tentativa de contratação de Guerrero, que soma 18 gols pelo Inter em 38 jogos.





– Gostaria que Paolo Guerrero jogasse na Argentina. Estar em um clube como o Boca Juniors o mantém em alto nível. Acredito que encararia sem problemas. Do Boca, me pediram referências dele. Queriam saber como é além do resultado futebolístico – admitiu Gareca nesta quinta, no Peru.





O Colorado, por sua vez, nega qualquer contato do clube argentino. Ainda conta com o trunfo de ter contrato com Guerrero até 2022. Em caso de interesse do Boca, negociaria apenas por um valor considerado elevado para o padrão sul-americano. (Saiba mais aqui)





A imprensa argentina noticia conversas em andamento de ao menos duas das chapas concorrentes à presidência do Boca com o peruano. Inclusive, o atual gerente esportivo e ex-zagueiro Nicolás Burdisso estaria disposto a viajar a Porto Alegre para se reunir com o centroavante.





Enquanto isso, Guerrero segue em treinamentos pelo Inter para confirmar a vaga na Libertadores do ano que vem. Enfrenta o Botafogo, no sábado, pela 36ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada às 19h, no Nilton Santos. O Colorado ocupa a oitava colocação, com 51 pontos.





