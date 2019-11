Thierry Henry volta à MLS como novo técnico do Montreal Impact

O ex-atacante francês Thierry Henry foi anunciado nesta quinta-feira como novo treinador do Montreal Impact, clube canadense que disputa a MLS (a liga de futebol dos Estados Unidos). O ídolo do Arsenal, de 42 anos, assinou por duas temporadas.





- É uma honra treinar o Montreal Impact e retornar à MLS. É uma liga que conheço bem, na qual tive momentos muito agradáveis. Estar no Quebec, em Montreal, que tem uma enorme herança multicultural, é extraordinário – afirmou Henry, ao site oficial do novo clube.





Henry já atuou na MLS defendendo o New York RB no fim da carreira como atacante.





A última – e única – experiência de Thierry Henry como treinador durou apenas três meses. Campeão mundial em 1998, o ex-atacante foi demitido do Monaco, clube que o revelou para o futebol, em janeiro, depois de vencer quatro de seus 20 jogos no comando e com o time ameaçado de rebaixamento.





Antes, ele havia trabalhado como assistente técnico da seleção da Bélgica. O Impact terminou em nono na Conferência Leste da MLS e no 18º geral nesta temporada e demitiu o técnico Remi Garde em agosto.





Globo Esporte