Tiago Nunes não renova com o Athletico e destino é o Corinthians

(Foto: Albari Rosa/Gazeta do Povo)









O técnico Tiago Nunes já decidiu e vai comunicar nesta terça-feira ao presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, que não vai seguir no clube. Depois de uma reunião com a diretoria atleticana, na segunda-feira, o treinador optou em aceitar a proposta do Corinthians.





O Athletico ofereceu um contrato até 2021, com um reajuste salarial dentro da realidade do clube, no entanto, abaixo do oferecido pelo Corinthians.





Ainda não está definido se Tiago Nunes irá assumir neste ano ou irá cumprir o contrato com o Athletico. A vontade do treinador é seguir no clube até o fim do Brasileirão, como ele já havia afirmado, mas a decisão depende ainda do acerto entre as duas partes.





A diretoria do Corinthians ainda não confirma o acerto, mas se mostra bastante otimista com o acordo. O clube alimenta a esperança de contar com Tiago Nunes ainda no Brasileirão e aguarda a decisão do caso ainda hoje.

Negociação

Logo depois da conquista da Copa do Brasil, Tiago Nunes passou a ser o nome mais valorizado e cobiçado no mercado. Treinador da nova geração, com 39 anos, conquistou pelo Athletico: Paranaense, Sul Americana, Torneio no Japão e Copa do Brasil.





Ainda em outubro, seu empresário foi procurado por algumas equipes: Atlético Mineiro, Internacional, entre outras. Clubes que cobravam uma resposta do treinador sobre um trabalho a partir de 2020, já que Tiago sempre deixou claro que cumpriria seu vínculo com o Athletico até o final da temporada.





Tiago pediu que as propostas fossem direcionadas apenas a seu empresário. O primeiro prazo comunicado ao Athletico para definir sua situação foi dia 31 de outubro. O treinador chegou a se reunir com o diretor de futebol Paulo André, e com o vice presidente Márcio Lara nesse período. Foi colocada na mesa uma proposta de um contrato até 2021, mas não chegaram a um acordo sobre salário e a falta de uma multa rescisória também atrapalhou.





O presidente Mario Celso Petraglia pediu mais tempo, já que queria se reunir pessoalmente com o treinador.





A nova data estipulada pelo comandante foi dia 5 de novembro. No dia 3, Petraglia deixou o hospital em São Paulo e na segunda chamou Tiago Nunes para fazer uma nova proposta ao treinador.





Na reunião, que aconteceu na casa do dirigente, o Athletico fez novamente uma proposta para um contrato de dois anos, e um reajuste salarial dentro da realidade do clube.





Globo Esporte