Torcedores do Vasco colam adesivos no Maracanã com "recado" ao Flamengo: "Paguem as indenizações às famílias"

Torcedores do Vasco colaram no Setor Norte do Maracanã, durante o clássico contra o Fluminense, no último sábado, adesivos com um "recado" ao Flamengo, um dos administradores do estádio, pedindo pagamento de indenização às famílias dos jogadores que estavam no Ninho do Urubu no incêndio de fevereiro.





No empate em 0 a 0 com o Fluminense, os torcedores do Vasco tiveram apenas 1.500 ingressos à disposição e ficaram no Setor Norte do Maracanã.





O incêndio no Ninho do Urubu aconteceu no início de fevereiro e deixou 10 mortos, todos jogadores da base do Flamengo entre 14 e 16 anos. Até este domingo, data da publicação da reportagem, a diretoria rubro-negra entrou em acordo com quatro famílias de vítimas, se comprometendo a pagar quase R$ 10 milhões em indenizações e pensões.





Globo Esporte