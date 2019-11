Torcida do Corinthians estabelece novo recorde de público em jogos de futebol feminino no Brasil

(Foto: CAIO ROCHA/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO)









A torcida do Corinthians lotou a Arena na manhã deste sábado, em Itaquera, viu a conquista do título do Paulistão contra o São Paulo com a vitória por 3 a 0, e estabeleceu um novo recorde de público para jogos de futebol feminino no Brasil.





A finalíssima do Paulistão, com torcida 100% corintiana, levou ao estádio 28.862 pessoas.





Mais de 43 mil ingressos foram distribuídos de maneira gratuita e se esgotaram em poucas horas durante a semana. Muitos, porém, ficaram nas mãos de cambistas.





A marca anterior era de 2017, na Arena da Amazônia, no jogo entre Iranduba e Santos, na semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano. Naquele dia, o estádio recebeu 25.371 pessoas.





